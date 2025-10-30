15년 만에 한국 찾은 젠슨 황 CEO 젠슨황·이재용·정의선 강남 치킨집서 ‘깐부회동’ 선물, 포옹, 러브샷까지 이색장면 남겨 황 CEO, 31일 경주서 李 대통령 회동 “많은 발표를 할 예정” 기대감 높여

[헤럴드경제=김현일·박지영 기자] 국내 재계를 대표하는 삼성·현대차그룹의 두 총수와 현존 최고의 인공지능(AI) 기업을 이끄는 ‘슈퍼스타’가 30일 서울 한복판에서 만났다.

15년 만에 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 서울 강남구 삼성동에 위치한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 ‘치맥 만찬’으로 한국에서의 첫 공식 일정을 시작했다.

다음날 경북 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’에서 특별연설을 앞두고 있는 황 CEO는 이날 기자들과 만나 “많은 발표를 할 예정”이라며 “좋은 소식과 함께 우리가 하고 있는 많은 프로젝트를 여러분과 공유하겠다”고 예고해 기대감을 높였다.

3인의 회동은 이날 오후 7시 20분 삼성동 ‘깐부치킨’에서 시작됐다. 이 회장과 황 CEO는 보자마자 포옹하며 반갑게 인사를 나눴다. 황 CEO는 두 회장에게 올 1월 CES 2025에서 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 콘셉트로 처음 선보인 ‘DGX 스파크’를 선물했다.

정 회장은 답례로 미리 준비해온 술을 선물했고, 황 CEO와 ‘러브샷’하는 모습도 연출했다. 이 회장도 황 CEO에게 선물을 건넸다.

약 1시간20분에 걸쳐 진행된 만찬 중에 황 CEO는 매장에 있는 시민들과 스스럼없이 어울리며 사진을 찍고 사인을 해주기도 했다.

이 회장은 깐부치킨 관계자가 건넨 대형 액자에 ‘대박나세요’라고 적고 자신의 이름을 한자로 적었다. 정 회장도 펜을 건네 받아 ‘최고예요’라는 글귀와 함께 서명했다. 황 CEO는 영어로 ‘어메이징 치킨’이라고 적었다.

상기된 얼굴로 밖으로 나온 이 회장은 소감을 묻는 질문에 “좋은 날 아닌가. 이제는 미국 관세도 타결되고. 살다보니까 좋은 사람들과 이렇게 맛있는 걸 먹는 것 행복인 것 같다”고 말했다.

이 회장은 이날 검은 외투 안에 하얀색 라운드 티셔츠를 입었다. 정 회장도 패딩 조끼 안에 하얀색 후드 짚업의 가벼운 옷차림이었다.

세 사람의 만남은 지난 8월 미국 워싱턴D.C.에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블 이후 약 2개월 만이다.

앞서 삼성전자는 이날 오전 3분기 실적 발표를 통해 5세대 제품인 HBM3E의 엔비디아 공급을 처음으로 공식화했다. 6세대 제품인 HBM4는 현재 엔비디아의 퀄(품질) 테스트 결과를 기다리는 상황이어서 이날 이재용 회장과 황 CEO의 만남에 관심이 집중됐다.

황 CEO는 이날 삼성전자와 HBM4 공급에 대해 논의를 하느냐는 질문에는 웃으며 “방금 왔다. 우리는 많은 걸 얘기할 것”이라며 말을 아꼈다.

엔비디아는 현대차와도 자율주행, 디지털 트윈, 로보틱스 등의 분야에서 광범위한 동맹을 맺으며 협력 범위를 넓혀가고 있다.

황 CEO는 31일 경주로 내려가 이재명 대통령, 최태원 SK그룹 회장과 연쇄 회동을 갖는다. 이날 치맥 만찬을 함께 한 이 회장, 정 회장과의 만남도 예정돼 있다.

이후 경주예술의전당에서 30분에 걸쳐 특별연설을 하고, 자리를 옮겨 국내외 미디어와의 간담회를 마지막으로 한국에서의 공식 일정을 마무리할 예정이다.

앞서 황 CEO는 한국 방문을 앞둔 지난 28일(현지시간) 엔비디아 기술 콘퍼런스 ‘GTC 2025’ 현장에서 “한국 국민을 기쁘게 해드릴 발표가 있을 것”이라고 예고해 일찍이 기대감을 고조시켰다.

‘한국 기업들과 어떤 협력을 기대하느냐’는 기자의 질문에 “삼성, SK, 현대, LG, 네이버”를 언급하며 “한국 생태계를 보면 모든 기업이 나의 친구이자 매우 좋은 파트너”라고 답했다.

이에 따라 황 CEO가 이번 방한 기간 삼성을 비롯해 SK, 현대차, LG, 네이버 등에 엔비디아의 AI 칩을 대량으로 공급하는 내용의 협약을 발표할 것이란 전망이 나오고 있다.