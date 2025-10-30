거제 한화오션 조선소 방문한 카니 총리 “예상대로 엄청나다…방문에 만족” “차세대 잠수함 수주에 범정부 차원 총력 지원…방산수출 민관협력 지속”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 마크 카니 캐나다 총리와 함께 거제 한화오션 조선소를 찾아 “우리나라가 세계적으로 인정받는 우수한 조선 기술을 보유한 만큼 잠수함 수주를 통해 한-캐나다 간 상호운용성이 제고된다면 안보협력을 더욱 긴밀히 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 본다”고 강조했다.

이번 방문은 캐나다의 차세대 잠수함 수주 사업을 범정부 차원에서 총력 지원하기 위해 이뤄졌다. 김 총리는 이날 한화오션 헬기장에서 헬기로 도착한 카니 총리를 맞이했다.

두 사람은 이어 한화오션 측 브리핑을 듣고 최첨단 조립 현장 및 공장 시설을 시찰했으며, 이어 최근 진수한 3600톤(t)급 잠수함인 장영실함에 승선해 내부 시설과 장비를 둘러봤다.

건조 중인 다른 잠수함에 대형 태극기와 캐나다 국기가 나란히 걸려 있는 모습도 포착됐다. 카니 총리는 현장에서 만난 김동관 한화오션 부회장에게 “이런 (사업 관련) 논의는 매우 중요하지만 한화와 더 크고 깊은 관계가 훨씬 더 중요하다”며 “헬기를 타고 와서 제가 예상했던 것을 볼 수 있었다. 작업 규모가 엄청나다”고 소감을 밝히기도 했다.

김 총리는 “캐나다 잠수함 수주 사업을 비롯한 다양한 방산 수출과 관련해 긴밀한 민관 소통체계를 유지하며 범정부 차원에서 지속 협력해 나가는 것이 중요하다”며 “방위산업 강화를 위해 범정부 차원 역량을 집중할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김 총리는 시찰 이후 이어진 면담에서도 “오늘 양국 정상이 한-캐나다 안보·국방 공동성명을 발표하고 다양한 전략적 분야에서 협력을 심화하기로 했듯 신뢰할 수 있는 파트너로서 양국 간 협력이 중요하다”며 “방산 분야를 포함한 전방위적인 협력을 통해 장기적인 파트너십의 토대를 견고히 해 나가기를 희망한다”고 말했다.

카니 총리는 이번 방문에 만족을 표하면서 “양국이 발표한 안보·국방 파트너십을 통해 협력을 더욱 강화해 나가기로 한 것을 평가한다”고 말한 뒤 “캐나다의 안보전략적 측면에서 차세대 잠수함 도입을 검토해 나가겠다”며 향후 관련 국내 절차를 소개했다고 총리실은 전했다.

현재 최대 60조원 규모의 잠수함 건조 및 유지보수 사업 발주를 준비 중인 캐나다는 내년 상반기 내 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 한화오션은 최종 후보군을 뜻하는 ‘숏리스트’에는 HD현대중공업과 함께 들어간 상태다.

앞서 카니 총리는 이재명 대통령과의 회담에서 “세계 최고 수준인 한국의 조선 역량을 직접 눈으로 확인하길 기대한다”며 조선소 방문에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.

카니 총리의 이번 조선소 방문은 캐나다 측 의지에 따른 것으로 전해졌다.