안양천 걷기 구간에서 5개 미션 완수 시 닭강정 제공

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 11월 1일 오전 11시, 안양천 농구장에서 청년 1인가구를 대상으로 걷기 챌린지 ‘치킨런’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

‘치킨런’은 지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사다. 올해는 청년 1인가구를 위한 맞춤형 소통 프로그램으로 새롭게 구성됐다.-올해에는 200명의 남녀 1인가구가 참여한다.특히 올해 행사는 단순한 걷기 활동을 넘어 자연스러운 만남과 교류를 유도하는 네트워킹형 프로그램으로 운영된다. 주민들 사이에서 꾸준히 제기된 ‘미혼남녀 만남 프로그램’ 필요성을 반영해, 참여자들이 부담 없이 어울릴 수 있는 청춘 교류형 놀이(레크리에이션)를 접목했다.

행사 종료 후에는 일부 참가자를 대상으로 서울청년센터 금천 청춘삘딩에서 운영하는 ‘노랑식탁’ 프로그램과 연계된다. ‘노랑식탁’은 금천구 또는 서울시 1인가구 청년이 건강한 식사를 매개로 사회적 관계를 맺을 수 있는 소셜다이닝 프로그램이다. 만남이 일회성으로 끝나지 않도록 지속적인 교류를 지원할 예정이다.

걷기 코스는 안양천 농구장~시흥산업용재유통센터 구간 왕복 약 3㎞다. 참가자들은 현장에서 조를 편성해 ▷ 빙고 ▷ 물병 세우기 ▷ 초성 게임 ▷ 숨은그림찾기 ▷ 가위바위보 등 5개의 미션을 수행하며 걷게 된다.

모든 미션을 완료한 참가자들은 금천구청 12층 구내식당으로 이동해 닭강정과 함께 즐거운 교류의 시간을 갖게 된다.

이번 행사는 금천구 가족센터(센터장 전종미) 주관으로, 서울청년센터 금천 청춘삘딩(센터장 박석준)과 협업해 더욱 풍성한 경품 이벤트를 마련했다. 행운권 추첨을 통해 ▷ 애플 에어팟 프로 2세대 ▷ 삼성갤럭시 핏3 ▷ boral 윈도우 에어프라이어 ▷ Tefal 무선청소기 ▷ 지멘스 자전거 등 푸짐한 경품이 제공된다.

유성훈 금천구청장은 “올해는 작년보다 두 배 이상 많은 1인가구가 참여할 예정으로, 함께 걷고 소통하며 즐거운 추억을 만드는 자리가 되길 바란다”라며, “앞으로도 1인가구가 서로 교류할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”라고 말했다.