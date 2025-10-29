“미국, 세계서 금리 가장 낮아야…무능한 파월 곧 떠날 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 3분기 미국 경제 성장률을 4%로 전망하며, 앞으로 인플레이션(물가 상승)을 이유로 금리를 인상하는 일은 없을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 29일 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 특별연설에서 “미국의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률은 많은 사람이 예상한 수치의 3~4배에 달하는 3.8%를 기록했다”고 말했다.

이어 “많은 전문가들이 1% 또는 1.5% 수준으로 예측했지만, 우리는 4%에 거의 도달했다”며 “다음 분기(3분기)에는 4% 수준이거나 그보다 높을 것”이라고 자신감을 내비쳤다.

앞서 미국 상무부 산하 경제분석국(BEA)은 올해 2분기 미국의 실질 GDP 성장률을 연율 기준 3.8%로 발표했다.

트럼프 대통령은 “우리가 물려받은 인플레이션은 역사상 최악이었지만, 지금은 2.7% 수준까지 내려왔으며 앞으로 더 하락할 것”이라며 “거의 완벽한 수치에 근접했다”고 주장했다.

그는 “근로자 임금은 60여 년 만에 가장 빠른 속도로 오르고 있다”며 “동시에 에너지 가격과 식료품 가격은 하락했고, 주택담보대출 금리도 낮아졌다”고 강조했다.

이어 트럼프 대통령은 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 향해 “무능하다”고 비판하며 “그는 앞으로 몇 달 안에 물러날 것이고, 모두가 좋아할 새로운 인물을 연준 의장으로 임명할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “미국이 없으면 다른 나라도 존재할 수 없기에, 미국은 세계에서 금리가 가장 낮아야 하는 나라”라며 “앞으로 3년 뒤 인플레이션이 걱정된다는 이유로 연준이 금리를 올리는 일은 결코 없을 것”이라고 말했다.

그는 인플레이션 위험을 이유로 기준금리 인하에 신중한 태도를 보이는 연준을 향해 “금리를 1% 수준까지 낮추라”고 거듭 압박하고 있다.

연준에 대한 불만을 지속적으로 표출해온 트럼프 대통령은 내년 봄 임기가 끝나는 파월 의장의 후임 인선을 연말 이전에 발표할 수 있다고 예고한 바 있다.