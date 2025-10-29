[헤럴드경제=김보영 기자] ‘런던베이글뮤지엄’에서 근무하던 20대 직원이 주 80시간에 달하는 격무 끝에 숨졌다는 의혹이 불거진 가운데 전직 근무자가 열악한 근무 환경을 폭로하고 나섰다. 해고 예고 수당을 지급하지 않기 위해 3개월 단위로 근로계약서를 작성하고, 직원들에게 막말과 인격 모독성 발언을 일삼았다는 주장이다.

29일 소셜미디어에는 “논란 언제 터지나 했다”며 런던베이글뮤지엄에서 근무했었다는 한 전직 직원 A씨의 글이 게재됐다. A씨는 “3개월 단위로 계약서 나눠서 작성했다”며 “시말서 5장 이상이면 어디 지점이든 안국 본사에 가서 교육 들어야했고 3개월 단위로 계약서 작성하다가 책잡힐 일 생기면 계약종료 당했다”고 말했다.

그는 “근무 11개월일 때 아파서 본인의 업무를 못했다고 계약종료 당한 사람도 있었다”며 “직급자였는데 강등을 시키겠다고 하다 ‘기회 줬는데 네가 찼으니 계약종료’라고 통보했던 적도 있다”고 했다.

현행 근로기준법에 따르면 근로자가 계속 근무한 기간이 3개월 미만인 경우 해고 예고 없이 근로자를 근무할 수 있다. 이 경우 사업자는 근로자에게 30일분 이상의 통상임금을 지급하지 않아도 된다. 해고 예고 수당 회피 목적으로 단기 계약을 반복 갱신한 것이 아니냐는 지적이 나온다.

A씨는 또 사소한 실수에도 시말서 작성을 강요당했다고 주장했다. 그는 “출근 첫날 교육 1시간 받고 베이글을 결제해야 했는데, 포스기에 베이글 이름이 전부 영어로 도배돼 있어 실수하자 시말서를 작성하게 했다”며 “고객이 쇼핑백 요청했는데 포스기에 안 찍어서 시말서를 작성한 경우도 있었다”고 털어놨다.

그러면서 “직원이 실수하면 CCTV로 확인 후 어떤 직원인지 알아내서 시말서를 쓰게 했다”며 “돌아가신 노동자도 아마 CCTV로 찍혔을 것이다. 화질이 좋아 얼굴이 모두 식별될 정도였다”고 덧붙였다.

일부 임원의 인격 모독성 언행도 폭로됐다. 그는 “본부장은 직원들 이름 다 있는데도 저기 반바지, 저기 노랑머리 야 너 이런 식으로 불렀다”며 “료이사는 근무자가 자기 못 알아보고 막았다고 매장 앞에서 소리 지른 일화도 있다”고 말했다.

앞서 지난달 런던베이글뮤지엄 인천점 주임으로 일하던 20대 직원이 지난 7월 16일 회사 숙소에서 심정지 상태로 발견되면서 과로사 의혹이 불거졌다. 유족에 따르면 해당 직원은 신규 지점 개업 준비 등으로 주 80시간 이상 일하며 극심한 업무 부담을 겪은 것으로 전해졌다. 유족 측은 근로복지공단에 산재를 신청했으나 회사 측이 과로사 의혹을 부인하며 근로 시간 입증 자료를 제공하지 않고 있다고 주장했다.

이에 대해 런던베이글뮤지엄 측은 지난 28일 입장문을 통해 “주 80시간 근무 주장은 도저히 납득할 수 없다”고 반박했다. 회사 측은 “고인은 입사 이후 13개월 동안 7회(9시간) 연장근로를 신청했고, 당사가 파악한 고인의 평균 주당 근로시간은 44.1시간으로 확인됐다”며 “근로계약서와 스케줄표, 급여명세서 등을 유족에게 전달했다”고 덧붙였다.

고용노동부는 런던베이글뮤지엄에 대한 기획감독에 착수했다. 노동부는 “고인과 관련된 장시간 근로 문제 뿐 아니라 휴가·휴일 부여, 임금체불 등 기타 노동관계법 위반 사항도 집중 점검할 계획”이라며 “법 위반 사항이 확인되는 경우 엄정 조치하고, 지점 전체에 대해 노동관계법 위반 가능성이 있다고 판단되면 즉시 감독 대상을 나머지 지점까지 모두 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.