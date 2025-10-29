퍼레이드에 참가한 미스춘향 홍보대사
[헤럴드경제 = 서병기선임기자]미주 한인사회 최대 잔치인 제52회 코리안 퍼레이드가 지난 18일(토) LA 한인타운 중심부 올림픽 블러바드에서 화려하게 펼쳐졌다.

‘케이팝 데몬 헌터즈’의 열풍속에 갓을 쓴 저승사자 3명이 등장하고, 그 뒤를 이어 롤스로이스 차에 탄 영화배우 한지일과 Miss Teen Inc(미스틴 춘향선발대회) 최리아 설립자가 퍼레이드에 참가해 많은 관중들에게 호응을 얻었다.

그 뒤를 두 마리 흑마가 이끄는 화려한 꽃마차에 탄 제2회 미스춘향선발대회에서 선발된 10명의 미스춘향 홍보대사 김연희, 한은채, 승단비, 박하윤, 임소연, 박로아, 조이진, 권서연 등 지덕체를 겸비한 차세대 리더들이 함께 해 더욱 빛을 발했다.

왼쪽부터 최벨루치, 김연희, 한은채, 승단비, 박하윤, 영화배우 한지일, 임소연, 박로아, 최리아, 조이진, 권서연, 윤진우, 최휴버트
왼쪽부터 최벨루치, 김연희, 한은채, 승단비, 박하윤, 영화배우 한지일, 임소연, 박로아, 최리아, 조이진, 권서연, 윤진우, 최휴버트
‘선행 연예인’인 영화배우 한지일은 LA 한인축제와 첫 인연이 돼 2007년 미국 전지역에 개봉된 심형래 감독의 영화 ‘디워’때 함께 퍼레이드에 참가했으며, 2007년 뉴욕 한인축제, 2007년 워싱턴 한인축제 등에도 연거푸 퍼레이드에 참석했다. 2024년에는 글로벌 청소년 비영리단체 인 ‘Miss Teen Inc’의 초청으로 제51회 LA한인축제 퍼레이드에 참가했다.

최리아 대표와 영화배우 한지일
최리아 대표와 영화배우 한지일
미스춘향 홍보대사
미스춘향 홍보대사
최리아 대표와 도미니크 최
최리아 대표와 도미니크 최

이날 VIP 손님으로는 로버트 안 로스엔젤레스 한인회장, 도미니크 최 LAPD 전 수석경찰국장, 부에나 파크 조이스 안 시장 등 많은 사람들이 참가했다.


