안동·청송 기업 김치·된장 구입루 나눔 행사 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] NH농협은행 경북본부(본부장 김주원)가 산불로 피해를 본 지역 기업을 돕고, 소외계층을 지원하는 ‘영남 산불 피해업체 희망 나눔 행사’를 29일 열었다.

이번 행사에서는 산불로 경영에 어려움을 겪는 안동과 청송 지역 기업들의 제품을 구입해 지역 내 취약계층에 전달했다.

안동의 영농조합법인 안동학가산마깎뚜기김치와 청송의 영농조합법인 한국맥꾸름의 김치와 된장 제품이 각각 1천만 원, 2000만 원 규모로 구입됐다.

행사에 참여한 한 주민은 “산불로 어려움을 겪는 기업 제품을 이렇게 직접 받아보니 지역 경제에도 도움이 되고, 우리 같은 이웃에게도 큰 힘이 된다”며 고마움을 표했다.

김주원 본부장은 “이번 행사는 산불 피해 기업의 조속한 회복을 돕고, 지역사회에 희망의 메시지를 전하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 지역기업과 상생하며 사회적 책임을 다할 수 있는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

경북본부는 이번 행사를 계기로 산불 피해 기업 지원을 일회성에 그치지 않고, 지역 특산품 판로 확대와 상생 마케팅 등 실질적인 지원 방안을 계속 추진할 계획이다.