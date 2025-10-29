‘中염두’ 동맹 억지력 강화 확인…韓·호주·필리핀 등과 협력 지속키로

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 일본 국방장관이 29일 도쿄 방위성에서 회담을 갖고 미·일 동맹의 중요성을 재확인하며 지역 안보 정세와 양국 협력 방안을 논의했다고 교도통신과 NHK 등이 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 전날 도쿄에서 정상회담을 가진 데 이어, 이날은 아시아 순방 중인 피트 헤그세스 미국 국방장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 대좌했다. 다카이치 내각 출범 이후 지난 21일 취임한 고이즈미 방위상이 헤그세스 장관과 직접 만난 것은 이번이 처음이다.

고이즈미 방위상은 회담 후 기자회견에서 다카이치 내각의 방위비(방위 예산) 증액과 방위력 강화 방침을 설명했다고 밝혔다. 그는 “회담에서 일본이 주체적으로 방위비 증액을 지속해 나가겠다는 결의를 전했다”며 “일본의 방위력을 더욱 강화해 미·일 동맹의 억지력과 대응 능력을 한층 높이겠다”고 말했다. 이어 “세계에서 가장 위대한 동맹인 미·일이 인도·태평양 지역의 평화와 안정을 위해 책임을 다할 것”이라며 “헤그세스 장관도 이에 대해 강한 지지를 보냈다”고 덧붙였다.

다카이치 총리는 지난 24일 국회 시정연설에서 일본의 국내총생산(GDP) 대비 방위비 2% 달성 목표 시점을 2027회계연도(2027년 4월~2028년 3월)에서 2025회계연도로 2년 앞당기겠다고 밝혔다. 또 방위력 강화 방침을 반영한 3대 안보 문서(국가안전보장전략·방위계획대강·중기방위력정비계획) 도 조기 개정하겠다는 의지를 내비쳤다.

헤그세스 장관은 일본의 방위비 증액 계획에 대해 “신속한 실행이 이뤄지길 기대한다”고 평가하면서도 구체적인 금액을 요구하지는 않았다고 전했다. 그는 “미·일 동맹은 중국의 군사적 팽창을 억제하기 위해 매우 중요한 축”이라며 “양국의 협력은 인도·태평양 전체의 안정을 뒷받침할 것”이라고 강조했다.

전날 열린 미·일 정상회담에서도 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 일본의 방위력 강화와 방위비 증액 방침을 보고했다. 양 정상 간에도 방위비 수준과 관련해 구체적인 수치를 언급하는 대화는 없었던 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 당시 “일본이 방위력을 대폭 강화하려는 것을 알고 있다”며 방위 정책을 긍정적으로 평가했다. 미국은 일본에 대해 방위비를 GDP 대비 3.5% 수준까지 확대할 것을 비공식적으로 요청한 것으로 전해졌다.

이날 미·일 국방장관은 지휘·통제 체계 향상, 방위 장비 및 기술 협력 강화 등에 합의했다. 또한 한국, 호주, 필리핀 등 역내 주요 동맹국과의 안보 협력 추진에도 뜻을 같이했다.