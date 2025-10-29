‘꾸준하고 담대한 도전으로 나아가는 미래’ 주제 수소·EV·인스터로이드 주제로 구역 나눠 “진정성 있는 브랜드로 자리매김할 것”

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 일본 시장에서 수소 및 전동화 기술력을 앞세워 브랜드 경쟁력 강화에 나선다.

현대자동차의 수소 기술과 EV(전기차) 인스터로이드 등 신산업분야 전반을 아우르는 전시를 진행하면서, 아직 현대차그룹에 생소한 일본 소비자들에게 이미지를 각인시키려는 포석이다.

현대차는 29일(현지시간) 일본 도쿄 빅사이트에서 개막한 ‘재팬 모빌리티쇼 2025(Japan Mobility Show 2025)’에 처음으로 참가하면서 ‘디 올 뉴 넥쏘(The All New NEXO)’를 일본 시장에 최초로 공개했다고 밝혔다.

지난 4월 공개된 디 올 뉴 넥쏘는 현대차의 수소 비전을 구체화한 친환경 수소전기차 모델이다. 일본 시장에는 내년 상반기 출시가 예정돼 있다.

차량은 현대차의 디자인 철학 ‘아트 오브 스틸(Art of Steel)’을 반영해 견고하면서도 미래적인 이미지를 구현했다. 최고출력 150kW 모터를 탑재해 정지 상태에서 시속 100km까지 7.8초 만에 도달할 수 있다. 또한 약 5분 내 충전으로 최대 720km(18인치 타이어 기준) 주행이 가능하다. 전방 충돌방지 보조 2(FCA2), 고속도로 주행 보조 2(HDA2) 등 지능형 안전기술과 실내외 V2L, 뱅앤올룹슨 프리미엄 사운드 시스템 등 고급 편의사양도 대거 탑재됐다.

현대차는 현장에서 수소 기술 헤리티지와 HTWO 브랜드를 소개하며 ‘수소 기술 리더십’을 기반으로 한 브랜드 신뢰도 제고에도 나섰다. 현장에서는 ‘꾸준하고 담대한 도전으로 나아가는 미래’를 주제로 한 보도발표회도 열렸다. 머큐리 프로젝트·HTWO 등 수소 기술 개발 여정과 성과를 소개하기 위한 자리다.

구체적으로 봤을 때 이번 행사에서 현대차의 전시관은 ▷Hydrogen Journey Zone ▷EV Life Zone ▷EV Imagination Zone 등 세 구역으로 나뉘어 다양한 체험형 콘텐츠를 제공했다.

우선 수소 존에서는 연료전지 스택 전시와 HTWO 브랜드의 개발 이력을 소개했다.

더불어 EV 존은 E-GMP 플랫폼과 아이오닉 5의 글로벌 수상 내역, 일본 충전 인프라 기업 e-모빌리티 파워(e-Mobility Power)의 차세대 차데모 1000V 급속 충전 기술을 함께 선보였다. 현대차 EV를 보유한 일본 고객이 도슨트로 나서 방문객에게 현대차에 대한 솔직한 경험을 전달하는 것이 특징이다.

또한 인스터로이드 존에서는 콘셉트카 ‘인스터로이드’와 ‘인스터 크로스’를 전시하고, ‘재팬 드리프트 마스터’ 게임 등 체험형 콘텐츠로 방문객의 관심을 끌었다. 인스터로이드는 게임에서 영감을 받은 독특한 디자인과 역동적인 외관 요소(확장된 바디, 윙 스포일러, 휠 아치 공기 플랩 등)를 통해 현대차의 혁신적 디자인 실험 정신을 상징하는 모델로 평가를 받고 있다.

정유석 현대차 부사장은 “현대차는 글로벌 톱3 브랜드로서 완성도 높은 품질과 고객 중심의 상품 라인업을 일본 시장에 선보일 것”이라며 “내년 상반기 수소전기차 디 올 뉴 넥쏘 출시를 계기로 일본의 전동화 흐름에 적극 동참하겠다”고 말했다.

그는 또 “현대 모터 클럽 재팬과 같은 고객 커뮤니티를 통해 한일 고객 간 교류를 확대하고, 진정성 있는 브랜드로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.