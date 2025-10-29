혹한·강설지역 제상·히트펌프 검증

삼성전자가 극한 환경에서의 난방 성능을 구현하는 기술 개발을 위해 일본 최북단 홋카이도 아사히카와에 ‘삼성 냉난방공조(HVAC) 테스트 랩’을 설립했다고 29일 밝혔다.

아사히카와는 겨울철 최저 기온이 영하 20도 이하, 월 누적 적설량이 최대 127㎝에 달하는 혹한 지역이다.

삼성전자는 이곳에서 냉난방기의 난방 성능을 좌우하는 ‘제상 시스템’과 고효율 냉난방 시스템 ‘히트펌프 설루션’의 신뢰성 검증을 진행할 예정이다. 제상 시스템은 냉난방기의 열교환기에 쌓이는 성에를 제거하는 기술이다. 적절한 시점에 제상 시스템이 가동돼야 냉난방기의 안정적인 성능을 유지할 수 있다.

삼성전자는 이번 HVAC 테스트 랩에서 제상 기술 연구와 실험, 검증을 진행해 효과적인 성능을 구현해 나갈 계획이다. 삼성 HVAC 테스트 랩은 삼성 일본연구소(SRJ), 홋카이도대와의 공동 연구에 참여해 현지 기후와 실거주 환경을 반영한 HVAC 핵심 기술 고도화도 진행한다.

이를 통해 냉난방기의 핵심 부품인 압축기와 열교환기 성능을 강화하고 효율적인 동작을 위한 제어·사이클 등을 지속 발전시켜나갈 계획이다.

김현일 기자