이르면 2027년부터 시행할 듯

2026년 상반기엔 예약제 도입

보존과학센터 개관, 보존과학 허브로

유홍준 국립중앙박물관장이 28일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘보존과학센터’ 개관 기자간담회에서 국립중앙박물관 상설 전시 입장료 유료화를 추진한다고 말하고 있다. 김현경 기자
최근 관람객이 쇄도하고 있는 국립중앙박물관이 고객 분석 과정을 거쳐 상설 전시 유료화를 검토한다.

새로 문을 연 보존과학센터를 바탕으로 문화유산 보존 연구를 강화하고, 내실 있는 전시를 이어간다는 계획이다.

유홍준 국립중앙박물관장은 28일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘보존과학센터’ 개관 기자간담회에서 “박물관장에 취임한 지 100일이 됐는데, K-컬처의 정점에 관장이 돼 어떻게 유지하느냐는 걱정이 앞섰다”며 “관람객 500만명이라는 건 어마어마한 수치다. 국민의 문화 향유가 높은 수준에 온 것을 보여준다”고 소회를 밝혔다.

특히 외국의 박물관장들이 한국 박물관에 젊은이가 많은 것을 부러워한다면서 어린이박물관의 활성화와 미디어아트의 효용을 인기 비결로 분석했다.

유 관장은 그동안 여러 차례 제기돼 온 박물관 유료화 문제에 대해 첫 단계로 내년 상반기 중 ‘고객 관리 통합시스템’을 먼저 운영할 예정이라고 밝혔다. 현재는 관람객 통계를 낼 때 나이와 국적 구별이 불가능한데, 예약제와 현장 발권 시스템을 통해 관람객 정보를 취합하고 보다 정확한 통계를 얻겠다는 것이다. 그는“유료화 시 관람료를 얼마로 할지, 재관람 시 얼마를 할인할 지 등은 공청회를 통해 많은 아이디어를 수렴하고, 국민 공감대 형성을 거쳐 결정할 방침”이라고 설명했다.

그는 “관람객을 계속 모으기 위해선 무엇보다 전시를 잘하는 것이 중요하다”며 “다음 달 ‘우리들의 이순신전’을 처음으로 연다”고 설명했다. 메트로폴리탄박물관이 소장한 로버트 리먼 컬렉션 전시와 카타르 특별전도 준비돼 있다.

또 지방 박물관이 소외되지 않고 지역 문화의 거점 역할을 할 수 있도록 김경수 지방시대위원장과 협의 중이며, 다음달 17일 지역 박물관 활성화를 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이라고 했다.

국립중앙박물관은 또 용산 이전 20주년을 맞아 이날 ‘보존과학센터’를 개관했다. 1976년 보존기술실로 시작된 박물관의 보존 연구가 반세기 만에 새로운 출발점을 맞게 됐다. 연면적 9196㎡, 지하 1층~지상 3층 규모의 보존과학센터는 과학기술과 인문학이 융합된 종합 보존과학 허브로 나아갈 예정이다. 김현경 기자


