글로벌 사업자 국내 투자 계획 중 역대 최대 AI·클라우드 지원 데이터센터 인프라 확충

[헤럴드경제=차민주 기자] 아마존웹서비스(이하 AWS)는 올해부터 2031년까지 한국 내 인공지능(AI)·클라우드 컴퓨팅 기술 지원을 위한 데이터센터 인프라 확충에 약 7조원(50억 달러)을 추가 투자하겠다고 29일 밝혔다.

AWS는 지금까지 한국 클라우드 인프라에 5조6000억원 이상(40억 달러)을 투자한 바 있다. 이번 투자 계획으로 2031년까지 아마존의 국내 총투자 규모는 약 12조6000억원(90억 달러)을 넘어설 전망이다.

이번 투자는 글로벌 클라우드 사업자가 발표한 역대 국내 투자 계획 중 최대 규모다. AWS에 따르면 AWS 인프라는 국내 기업이 머신러닝·분석부터 AI 에이전트(AI Agent)에 이르기까지 AI 기능을 폭넓게 활용하도록 지원한다.

하이메 발레스 AWS 아시아·태평양·일본(APJ) 총괄 부사장은 “7조원 규모의 이번 신규 투자는 모든 규모의 한국 기업의 디지털 전환을 지원하고 한국이 글로벌 AI 강국으로 도약하는 데 이바지하고자 하는 우리의 장기적 약속을 더욱 공고히 하는 것”이라며 “AWS는 세계적 수준의 데이터센터 인프라를 확장함으로써 한국의 기술적 미래에 투자하고 있다”고 했다. 이어 “한국 기업이 가장 발전된 컴퓨팅 성능과 특화된 AI 도구를 활용해 빠르게 혁신하고, 생성형 AI가 제공하는 막대한 기회를 활용할 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다”라고 덧붙였다.

김정관 산업통상자원부 장관은 “AWS의 대규모 AI 인프라 투자는 한국이 글로벌 AI 강국으로 도약하는 데 기여할 것”이라며 “생산성 정체와 글로벌 보호무역 확산 등 우리 산업이 직면한 위기를 극복하기 위해서는 AI 전환(AX)이 유일한 해법이며, AWS가 구축할 AI 인프라는 산업 전반의 AX를 가속한다는 점에서 의미가 크다”고 했다. 그러면서 “정부는 국내외 기업들이 AI 인프라 확충과 AX 확산을 위한 적극적인 투자와 비즈니스 활동을 전개할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이번 투자는 AWS가 한국의 국가 AI 기반을 강화하고자 SK그룹과 협력해 추진 중인 ‘울산 AI 존(Ulsan AI Zone)’에 대한 투자를 포함한다. 이 AI 특화 시설은 SK그룹이 건설을 담당, 오는 2027년 운영을 시작할 예정이다. AWS는 해당 시설을 통해 자사 AI·클라우드 역량을 한국 고객에게 제공한단 방침이다.

아울러 AWS는 고성능 컴퓨팅 인프라와 특화된 AI 하드웨어에 대한 투자를 확대해, 생성형 AI와 에이전틱 AI 혁신을 위한 기술적 기반을 구축하고 있다. 트레이니움(Trainium)과 인퍼런시아(Inferentia) 칩 등 특수 목적 하드웨어를 갖춘 보안 인프라, 아마존 베드록(Bedrock)에 탑재된 앤트로픽·오픈AI 등 주요 AI 모델, AI 에이전트까지 AI 혁신을 가속하는 서비스를 제공 중이다.

함기호 AWS코리아 대표는 “다년에 걸친 이번 투자 계획은 한국의 디지털 전환 여정을 지원하고자 하는 AWS의 확고한 의지를 보여준다”며 “확장된 클라우드 인프라는 모든 규모의 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고, 데이터 주권을 유지하면서 첨단 AI 기술을 활용할 수 있도록 지원할 것이다”고 했다.