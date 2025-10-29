“당 대표가 직접 전화한 것 자체가 염려 메시지”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 국회 과학기술방송통신위원장을 맡고 있는 최민희 의원이 국정감사 중 자신에 대한 보도를 문제 삼으며 MBC 보도본부장을 국감장에서 퇴장시킨 것과 관련된 논란이 불거지자, 최 의원에게 직접 전화해 경위를 파악했다.

박수현 민주당 수석대변인은 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “지난 과방위 국감 중 피감기관 증인을 퇴장 시킨 일에 대해서 정 대표가 상임위원장(최 의원)과 직접 통화했다”며 “경위를 파악하기 위한 것이었다”고 밝혔다.

앞서 최 위원장은 지난 20일 국회 과방위 MBC 비공개 업무 보고 중 최 위원장이 자신에 대한 보도가 불공정하다며 MBC 보도본부장에게 퇴장을 명령한 사실이 알려지면서 ‘보도 개입’ 논란이 일었다.

박 수석대변인은 “당 대표가 직접 경위 파악을 위해 전화한 것 자체가 당 지도부의 염려, 국민의 염려를 전한 메시지”고 말했다. 그러면서 “경위 파악의 결과와 향후 지도부의 조치, 이 문제는 국감이 끝난 이후 여러가지 의견을 들어볼 것으로 생각한다”고 설명했다.

과방위원장직 사퇴 권유 등 조치 여부와 관련해선 “예측해서 답변드리지 않겠다”며 “그 과정과 경위를 정확하게 파악을 하는 것이 우선이라고 생각한다”고 했다.

이어 “국민적 눈높이에서 일어나고 있는 여러 꾸지람을 생각하면 그런 조치를 먼저 말씀드리는 것도 국민께 대한 예의이겠으나, 그렇다고 해서 경위 파악 판단 없이 가정 전제로 어떤 조치를 할 것이다 안 할 것이다라고 하는 것은 이 사태의 본질이 무엇인가 파악하고 진심으로 국민을 위한 태도가 어떤 것인가를 오히려 어렵게 할 수 있다”고 말했다.