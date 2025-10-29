ISO 베어링표준위원회 총회 베어링 전문가 참석…영주, 글로벌 기술 협력 거점 부상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주에서 세계 베어링 산업의 미래를 논하는 국제 무대가 펼쳐지고 있다.

지난 28일부터 31일까지 순흥면 선비 세상 컨벤션홀에서 열리고 있는 2025 ISO/TC 123 베어링표준위원회 총회에는 일본, 독일, 영국, 중국 등 베어링 전문가 50여 명이 참여해 플레인베어링 국제표준과 산업 전략을 집중적으로 논의한다.

총회에서는 회전축이 볼이나 롤러 없이 금속 표면과 직접 접촉해 미끄러지듯 움직이는 플레인베어링의 국제표준 제·개정과 기술 발전 방향, 회원국 간 협력 방안이 중점적으로 다뤄지고 있다.

자동차, 항공, 발전설비 등 산업 전반에 쓰이는 핵심 부품인 만큼 참석자들의 논의도 열띤 분위기 속에서 진행된다.

이번 총회는 2013년 제주 개최 이후 12년 만의 국내 개최로, 영주시가 세계 베어링 표준 논의의 중심 무대에 올라 글로벌 기술 협력의 거점 도시로 발돋움할 수 있는 계기가 됐다는 평가를 받는다.

영주시는 이를 발판으로 ‘첨단베어링 국가산업단지’ 조성을 세계에 알리고 글로벌 기업과 연구기관과의 협력 네트워크를 확대할 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 총회는 세계 각국 전문가들이 플레인베어링 산업의 국제표준과 미래 전략을 논의한 뜻깊은 자리였다”며, “영주가 글로벌 기술 협력 거점으로 도약하고, 국내 산업 경쟁력 강화의 발판이 될 것”이라고 말했다.

