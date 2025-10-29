참여형 팝업 트럭 캠페인으로 진행…실종예방 수칙 확산 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]아동권리보장원은 실종아동 예방의 중요성을 널리 알리고 시민 참여를 확대하기 위해 ‘찾아가는 그린리본 캠페인’을 개최한다고 29일 밝혔다.

‘그린리본(Green Ribbon)’ 은 1983년 캐나다에서 유괴 피해 아동을 추모하며 시작된 상징으로, 아이들의 안전과 귀가를 함께 염원하자는 의미를 담고 있다.

이번 캠페인은 이동식 팝업 트럭 형태로, 11월 1일 경기도 의왕시 롯데프리미엄아울렛과 11월 3일 서울 중구 서울마당에서 진행된다.

행사 현장에서는 실종아동 찾기 게임, 실종 예방 OX 퀴즈, 실종예방 수칙 약속 포토부스 등 다양한 참여형 프로그램이 운영되고, 실종예방 동화책과 미아방지 팔찌 응모권을 배포할 예정이다.

특히 이번 캠페인은 실종아동 찾기 홍보협력기관인 크라운제과와 롯데칠성음료가 함께 참여한다.

크라운제과는 ‘죠리퐁’ 패키지를 통해 실종아동 정보를 알리고 있고, 롯데칠성음료는 배송 차량에 실종아동 정보를 부착해 홍보 활동을 이어가고 있다.

정익중 아동권리보장원 원장은 “아이들의 실종을 막기 위한 첫걸음은 사회적 관심과 실천”이라며 “기업과 시민이 함께하는 이번 캠페인을 통해 실종아동 예방 문화가 널리 확산하길 기대한다”라고 말했다.