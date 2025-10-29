국제학생우호교류단 4박 5일 동천시 방문, 뜻깊은 문화 교류

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군 국제학생우호교류단(중학생)이 지난 26일부터 30일까지 4박 5일간 중국 섬서성 동천시를 방문하며 양국 학생들이 문화와 우정을 나누는 뜻깊은 시간을 가지고 있다.

이번 방문은 2016년부터 이어져 온 봉화군-동천시 학생우호교류 협약에 따른 것으로, 중학생 교류 프로그램은 격년제로 서로의 도시를 방문하는 방식으로 진행된다.

교류단은 청량중학교 학생과 인솔교사 등 총 26명으로 구성됐다. 이들은 동천 시 경풍중소학교 학생들과 함께 문화·체육 교류 행사와 지역 문화유적 탐방을 진행했다.

특히 한·중 학생 1대1 매칭 프로그램을 통해 서로 짝을 이루어 수업에 참여하고 학교생활, 가정문화, 취미 등을 공유하며 우정을 쌓았다.

박현국 봉화군수는 “이번 국제학생교류는 미래세대가 서로의 문화를 이해하고 우정을 나누는 소중한 시간”이라며 “앞으로도 청소년 국제교류를 적극 지원해 지역 미래인재들이 국제적 안목을 기를 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

봉화군은 1997년 동천시와 자매결연을 체결한 이후 활발한 교류를 이어오고 있으며, 앞으로도 양 도시 간 우호협력 관계를 강화할 계획이다.