젠슨 황, 美 GTC서 SK 인디애나 공장 언급 SK하이닉스, 美 공장서 HBM 생산에 기대 ‘美 제조업 부흥’ 역설, 트럼프와 보조 맞춰 삼성·현대차 등과 새로운 협력안 발표 예고 황 CEO, 31일 경주 특별연설 기대감 고조 최태원 “젠슨 황, 韓과 새 협력 구상 발표 가능성”

[헤럴드경제(경주)=김현일 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CE)가 한국 방문을 앞두고 “한국 국민을 기쁘게 해드릴 발표가 있을 것”이라고 예고해 관심이 쏠리고 있다. 이와 관련 SK하이닉스 외에도 삼성전자, 현대자동차 등 국내 기업들과 인공지능(AI) 동맹을 가속화하는 ‘빅딜’을 발표할 것이란 전망이 나오고 있다.

황 CEO는 28일(현지시간) 미국 워싱턴D.C에서 열린 엔비디아 기술 콘퍼런스 ‘GTC 2025’ 기조연설 이후 기자들과 가진 질의응답에서 ‘한국 기업들과 어떤 협력을 기대하느냐’는 질문에 “삼성, SK, 현대, LG, 네이버”를 언급하며 “한국 생태계를 보면 모든 기업이 나의 친구이자 매우 좋은 파트너”라고 답했다.

황 CEO는 그러면서 “한국을 방문할 때 한국 국민들을 정말 기쁘게 해드릴 수 있는 발표가 있을 거라 기대한다”고 말했다. 이어 “도널드 트럼프 대통령도 정말 기쁘게 해드릴 수 있을 것이다. 다만 그것은 며칠 더 기다려야 할 것 같다”고 덧붙였다.

아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에 참석하기 위해 15년만에 한국을 찾는 황 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등과 연쇄 회동을 가질 예정이다. 한국 기업들과의 AI 동맹을 강화하는 협력안이 나올 것이란 전망이다.

최태원 SK그룹 회장도 전날(28일) 경주에서 열린 ‘퓨처테크포럼: AI’ 세션 이후 기자들과 만나 “황 CEO가 한국과의 새로운 협력 구상을 밝힐 수 있다”고 언급했다.

최 회장은 “엔비디아가 최근 여러 기업과 협력을 확대하고 있고, 한국 내 다른 기업들과도 다양한 협력 논의가 있을 것”이라고 밝혀 기대감을 높였다.

현재 삼성전자와 SK하이닉스는 6세대 고대역폭메모리인 HBM4 샘플을 엔비디아에 전달하고 품질 테스트 결과를 기다리고 있다. 현대차와 HD현대도 자율주행, 디지털 트윈, 로보틱스 등의 분야에서 엔비디아와 협력 범위를 넓혀가고 있다.

블룸버그통신은 엔비디아가 AI 데이터센터를 구축 중인 SK그룹을 비롯해 한국 대기업들에게 AI 반도체를 공급하는 내용을 발표할 것이라고 전하며 이는 중국 시장에서 고전하는 엔비디아에게도 도움이 될 것으로 봤다.

황 CEO는 이날 기조연설에서 SK하이닉스가 짓고 있는 미국 인디애나 공장을 직접 소개하며 ‘미국 제조업의 귀환’을 역설하기도 했다.

황 CEO는 특히 SK하이닉스가 인디애나주 웨스트라피엣에 짓고 있는 고대역폭메모리(HBM) 공장을 언급하며 “ “HBM 메모리 다이는 첨단 극자외선(EUV) 공정으로 만들어진다”며“실리콘관통전극(TSV) 기술로 12개의 메모리 스택과 베이스 다이를 연결해 HBM을 생산하게 된다”고 소개했다.

앞서 황 CEO는 지난 17일 TSMC 애리조나 공장에서 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 가속기 ‘블랙웰’ 생산을 시작했다고 전한 바 있다. 블랙웰과 결합해 빠른 연산을 돕는 SK하이닉스의 HBM도 향후 미국 현지에서 생산되는 점을 강조하며 AI 시대에 재점화된 ‘메이드 인 USA’를 과시한 것이다.

황 CEO는 “도널드 트럼프 대통령이 제게 가장 먼저 요청한 것은 ‘제조업을 되찾는 것’이었다. 우리는 다시 미국에서 제조하고 있다”며 “믿기 어려운 일이다. 국가 안보를 위해, 일자리를 위해 제조업을 되찾아야 한다”고 역설했다.

이는 그동안 기업들에게 ‘미국에 들어와서 생산하라’며 으름장을 놓은 트럼프 대통령의 ‘아메리카 퍼스트’ 기조와 일맥상통하는 발언이다. 황 CEO가 자사 GTC 행사를 이례적으로 실리콘밸리가 아닌 백악관이 있는 워싱턴D.C.에서 개최한 것도 이와 무관하지 않다는 해석이다.