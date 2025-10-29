그랜드머큐어 임피리얼팰리스 서울강남 감성적인 로비엔 팰리곰포토존·보물찾기

[헤럴드경제=함영훈 기자] 가을 단풍도 제대로 물들지 않은 10월에 크리스마스를 꿈꾸는 호텔이 있다. 호텔리어들은 멋진성탄을 가을에 준비하고, 설레는 크리스마스이기에 일찌감치 성탄트리를 세워두겠다는 계획을 세웠다.

그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울 강남은 본격적인 연말 시즌의 시작을 알리는 크리스마스 트리 점등식 ‘Light up your moment!’을 오는 11월 1일 12~17시 호텔 1층 로비와 카페 델마르에서 개최한다.

크리스마스 트리 점등 이벤트를 중심으로, 투숙객과 방문객이 함께 참여할 수 있는 다양한 이벤트가 마련되어 있다.

드레스코드는 아이보리 & 레드이다. 주지하다시피 드레스코드를 맞추면 참석자들 간 우정과 연대감이 급상승하고, 다양한 이벤트 역시 더 재미있어 진다.

호텔의 시그니처 캐릭터인 ‘팰리곰’ 포토부스를 비롯해, 로비 곳곳에 숨겨진 쪽지를 찾아 선물을 받을 수 있는 보물찾기 이벤트, 무료 인생네컷 촬영 및 SNS 인증 이벤트, 그리고 카페 델마르 영수증 제시 시 선물 증정 이벤트 등 풍성한 즐길 거리가 준비되어 있다고 한다.

또한, 대형 팰리곰 조형물 앞에서 촬영한 인증샷을 SNS에 게시하면 특별한 선물을 받을 수 있는 인증샷 이벤트도 함께 진행될 예정이다.

그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울 강남 관계자는 “이번 트리 점등식은 한 해의 끝자락에서 따뜻한 빛과 함께 감사의 마음을 나누는 자리로 마련했다”며, “호텔을 찾은 모든 분들이 은은한 불빛이 가득한 호텔에서 특별한 겨울의 시작을 경험하시길 바란다”고 말했다.