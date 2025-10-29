[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 최근 전국적으로 공공기관과 지방자치단체 공무원으로 속여 자영업자들을 상대로 물품 구매를 유도하는 사기 행각이 잇따르는 가운데, 예천군에서도 유사한 시도가 발생해 지역 내 사업체들의 특히 주의해야 한다.

29일 군에 따르면 범인들은 실제 공문서 양식, 공무원증, 명함 등을 정교하게 위조해 공무원인 것처럼 꾸민다. 이후 지역 업체에 접근해 물품 구매대행을 요청하며 신뢰를 쌓는다.

가장 흔한 수법은 물품 구매에 앞서 “행정 절차상 선입금이 필요하다”는 등의 명목으로 돈을 송금받은 뒤 연락을 끊는방식이다.

피해를 볼 경우 회복이 어려울 정도로 심각한 손해를 볼 수 있어 경각심이 필요하다.

예천군 관계자는 “공문서나 명함, 공무원증을 제시받더라도 무조건 신뢰하지 말고, 예천군청 홈페이지에 게재된 해당 부서의 공식 연락처를 통해 반드시 사실 여부를 확인해야 한다”며 “확인 없이 송금하거나 물품을 발송할 경우 회복이 어려운 피해로 이어질 수 있다”고 경고했다.

확인 절차는 예천군청 홈페이지의 ‘예천소개 → 군청안내 → 행정조직’ 메뉴에서 해당 부서와 유선 연락처를 조회하면 된다.

군은 이와 같은 사기 시도가 발생할 경우 즉시 112에 신고해 줄 것을 당부했다. 이는 유사 피해가 다른 업체로 확산하지 않도록 막는 적극적인 제보가 될 수 있다.

예천군은 최근 유사 피해 사례가 연이어 보고되고 있는 만큼, 지역 내 자영업자와 납품업체를 대상으로 안내문을 배포하는 등 예방 홍보를 강화할 방침이다.