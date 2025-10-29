[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 미국 시뮬레이션 골프 리그 ‘투모로우 골프 리그(이하 TGL)’와 공식 스폰서십을 체결하고 시즌 2부터 3년간(2026-2028) TGL 최초의 ‘오피셜 타이어 파트너’ 및 ‘파운딩 파트너’로 활약한다고 29일 밝혔다.

TGL은 스포츠 경영자 마이크 맥칼리, 프로 골퍼 타이거 우즈, 로리 맥길로이가 공동 창립한 골프 리그다.

첨단 기술과 데이터, 라이브 액션 등을 특수 설계된 하이테크 경기장에 접목시킨 테크놀로지 기반 대회이자, 기존 골프 경기에 엔터테인먼트 요소까지 더한 차별화된 콘텐츠로 전 세계에서 빠르게 성장하고 있는 스포츠이다.

한국타이어는 TGL과 공통적으로 지향하는 핵심 가치 ‘테크놀로지 혁신’을 매개로, 골프를 즐기는 다양한 연령대의 고객들에게 모빌리티와 스포츠의 경계를 허무는 특별한 브랜드 경험을 제공하고자 이번 스폰서십을 체결하였다.

이번 스폰서십을 통해, 한국타이어는 TGL 시즌 2 대회가 진행되는 소피 센터 내 전광판을 비롯하여 TV 광고, 경기 중계 화면 등에 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’을 노출해 북미를 비롯한 글로벌 팬들에게 프리미엄 위상을 각인시킬 예정이다.

한국타이어 대표이사 이상훈 사장은 “TGL 시즌 2의 글로벌 파트너로 함께하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 한국타이어는 스포츠 엔터테인먼트의 새로운 지평을 열고 있는 TGL과의 결합을 바탕으로 혁신 테크놀로지와 프리미엄 브랜드 가치를 확대하며 글로벌 모빌리티 산업을 선도하는 대표 기업으로서의 리더십을 더욱 공고히 할 계획”이라고 말했다.

TGL 시즌 2는 오는 12월 28일(현지시간) 개막전을 시작으로 내년 3월까지 총 15라운드에 걸쳐 진행된다. ▲애틀랜타 드라이브 GC(ATLANTA DRIVE GC) ▲보스턴 커먼 골프(BOSTON COMMON GOLF) ▲주피터 링스 골프 클럽(JUPITER LINKS GOLF CLUB) ▲로스앤젤레스 골프 클럽(LOS ANGELES GOLF CLUB) ▲뉴욕 골프 클럽(NEW YORK GOLF CLUB) ▲더 베이 골프 클럽(THE BAY GOLF CLUB) 등 6개 팀 24명의 현역 PGA 골퍼들이 참가해 열띤 우승 경쟁을 벌이게 된다.

한편, 한국타이어는 TGL을 비롯하여 유수의 축구 리그 및 구단과의 파트너십을 통해 글로벌 스포츠 마케팅을 선도하고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 주관 ‘UEFA 유로파리그’ 및 ‘UEFA 유로파 컨퍼런스리그’, 독일 분데스리가 명문 구단 ‘보루시아 도르트문트’, 사우디아라비아 ‘알 이티하드’ 등과의 파트너십으로 브랜드 인지도를 높이고 있다.

이와 함께, 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘FIA 월드 랠리 챔피언십’, 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’, ‘람보르기니 슈퍼 트로페오’ 등에 타이어를 독점 공급해 톱티어(Top Tier) 기술력과 프리미엄 브랜드 위상을 입증하고 있다.

앞으로도, 다양한 글로벌 스포츠 및 모터스포츠 대회 후원을 이어나가며 브랜드 가치를 높이고 전 세계 고객들과의 소통을 지속 강화해 나갈 계획이다.