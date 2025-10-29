내달 6일 예천지역 내방가사 재조명… 유네스코 세계기록유산 등재 추진 발판 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군 예천박물관이 오는 11월 6일 오후 2시, ‘예천지역 내방가사의 기록 유산적 가치와 위상’을 주제로 학술대회를 연다.

29일 예천박물관에 따르면 ‘내방가사’는 조선시대 여성들이 가부장적 사회 속에서도 한글로 자기 생각과 삶을 표현한 문학 장르로, 여성들의 사회 인식과 정서를 담은 귀중한 문화유산으로 평가된다.

예천박물관은 지난해 국립한글박물관, 한국국학진흥원, 상주박물관, 김해한글박물관, 국립중앙도서관, 경북대학교 중앙도서관, 단국대학교 율곡도서관, 한국가사문학관 등과 함께 유네스코 세계기록유산 등재를 공동 신청했다.

이번 학술대회에는 여덟 명의 연구자가 참여해 ▲경북 북부지역 여성의 문자 생활과 국어사적 의의 ▲예천지역 내방가사의 내용 분석 ▲언어·문화적 특징 ▲기록 유산적 가치 등을 주제로 발표와 토론을 진행할 예정이다.

김학동 군수는 “이번 학술대회를 통해 예천지역 내방가사의 문화유산으로서 가치를 새롭게 조명하고, 세계기록유산 등재를 위한 기초자료로 활용할 계획”이라며 “예천의 문화 정체성과 브랜드 가치를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.