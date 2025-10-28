CEO 서밋 ‘퓨처테크 포럼:AI’ 세션 환영사 “AI 투자 따라 기업·국가간 양극화 심화” ‘기술 자립’과 ‘글로벌 협력’의 조화 강조 모범사례로 한국 소개, “AI 발전 기여할 것”

[헤럴드경제(경주)=김현일·박혜원 기자] 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장은 인공지능(AI) 투자 규모에 따라 향후 국가 간, 기업 간에도 양극화(polarization) 현상이 심화될 것이라고 내다봤다.

이를 해결하기 위해 독자 기술로 자립을 추구하면서 동시에 글로벌 플레이어들과 신뢰에 기반한 협력도 강화해야 한다고 강조하며 한국이 좋은 본보기가 될 것이라고 밝혔다.

최태원 회장은 28일 오후 경주엑스포대공원 문무홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 부대행사 ‘퓨처테크 포럼: AI’ 세션에서 이같이 말했다.

최 회장은 미국과 중국이 경쟁적으로 AI에 대규모 투자를 하고 있는 점을 언급하며 “(투자를) 하는 곳과 안하는 곳의 격차는 점점 커지게 된다. 기업 간, 국가 간의 격차가 점점 더 벌어질 것”이라고 말했다.

그러면서 대한민국의 사례를 소개했다. 최 회장은 우리나라가 독자 AI 파운데이션 모델 구축 프로젝트로 기술 자립을 꿈꾸지만 이것이 글로벌 기업들과의 협력을 배척하는 것은 아니라고 강조헀다.

최 회장은 SK그룹이 미국 아마존웹서비스(AWS)와 손잡고 울산에 AI 데이터센터를 건립하고, 오픈AI와 ‘스타게이트 프로젝트’를 위해 협력하고 있는 점을 언급하며 “대한민국 AI 생태계를 확장하는 또 하나의 기폭제”라고 소개했다.

이어 “‘기술 자립’과 ‘신뢰 기반의 협력’이 병존하는 대한민국 모델은 많은 APEC 국가들이 레퍼런스로 삼을 만하다”고 말했다.

최 회장은 또한 AI 수요 폭증으로 칩부터 전력에 이르기까지 모든 자원의 공급이 부족해지는 ‘보틀넥(bottleneck·병목현상)’ 상황을 맞이하게 될 것이라고 했다.

그는 “대한민국이 스피드를 발휘해 이 문제를 풀어내는 ‘테스트베드’가 될 수 있다고 자신한다”며 “과거 인터넷이나 모바일의 역사에서 이미 증명해냈다”고 말했다.

특히 우리나라가 독자 개발을 하는 AI 모델이 향후 적은 비용으로도 효율성을 입증해낸다면 다른 나라에게도 좋은 본보기가 될 것이라고 기대했다.

최 회장은 “대한민국이 독자 개발하는 AI 모델이 빅테크 기업의 최첨단 모델보다 성능이 좀 떨어지더라도 가장 효율적이고 비용을 적당히 맞춘 형태로 잘 쫓아가는 것이 중요하다”며 “대한민국이 빠른 속도로 접근한다면 테스트베드가 되고 벤치마킹의 대상이 돼 전 세계 AI 발전에도 기여할 수 있다고 생각한다”고 강조했다.