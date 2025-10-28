서울경찰, 강남·서초·용산 마약 단속 10~30대서 확산하는 마약 엄정 대응

[헤럴드경제=이영기 기자] 경찰이 핼러윈 기간 마약류 확산을 막기 위해 합동 단속에 나섰다. 특히 마약 투약 및 거래가 예상되는 클럽·유흥업소·외국인 밀집지역을 집중적으로 살폈다. 이번 단속은 최근 10~30대를 중심으로 확산하는 마약류 범죄에 대응하기 위한 조치로 시행됐다.

서울경찰청은 지난 24일 심야시간대 강남·서초·용산구 일대 유흥가의 마약류 취약지역에서 경찰·소방·지자체 합동단속을 실시했다고 28일 밝혔다. 이날 합동단속은 이달부터 시행 중인 ‘범정부 마약류 특별합동단속’의 일환으로 진행됐다.

합동단속반은 ▷관할 경찰서 마약전담수사팀 및 범죄예방질서계와 ▷구청 위생과 소속 공무원들로 구성됐다. 단속반의 경찰은 마약류관리법 위반사항을, 지자체는 식품위생법 위반사항을 나눠 점검했다.

경찰은 최근 10~30대를 중심으로 마약류 범죄가 확산하고 있는 만큼 ‘핼러윈 데이’를 앞두고 집중 단속에 나섰다. 청년층의 운집이 예상되는 클럽·유흥업소·외국인 밀집지역을 중점으로 단속 활동을 펼쳤다.

경찰은 마약류 범죄에 대한 엄정 대응 방침도 강조했다. 특히 클럽·유흥주점 등 다중 출입장소 내에서 마약류 투약 행위가 이루어진 경우 업주 등 장소를 제공한 자에 대해서는 방조 및 장소제공 혐의를 적용할 계획이다. 또 위반 업소에 대해 영업정지 등의 처분이 이뤄지도록 행정 통보를 병행해 단속의 실효성을 높이기로 했다.

이번 단속에서는 미비된 안전 사항도 발견됐다. 단속반은 일부 업소에서 식품위생법 위반 등 행위를 단속했다. 또 화재 등 안전사고에 대비한 소방 점검도 함께 실시해 미비점을 시정조치했다.

경찰 관계자는 “마약류 유통범죄 관련 신고자의 신원은 비공개된다“며 ”최근 범인 검거보상금이 상향된 만큼 적극적인 관심과 제보를 당부한다”고 밝혔다.