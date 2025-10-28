국립공원공단, 지난해 단풍 절정기 탐방객 많았던 길 중심으로 선정

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 가족과 함께 자연과 역사·문화를 경험할 수 있는 ‘가을철 걷기 좋은 국립공원길’ 7곳을 선정했다고 28일 밝혔다.

이번에 선정된 탐방로는 지난해 단풍 절정기에 탐방객이 가장 많이 찾은 길을 중심으로 선정됐다.

선정된 탐방로는 ▷오대산 선재길(나옹선사 수행길) ▷설악산 비선대 계곡길 ▷내장산 자연사랑길 ▷북한산 도봉계곡길 ▷주왕산 주왕계곡길 ▷계룡산 수통골 행복탐방로 ▷변산반도 내소사 전나무숲길이다.

먼저, 오대산국립공원의 선재길 나옹선사 수행길은 지난해 가을 41만 명이 찾은 오대산의 대표 탐방로인 선재길을 확장해 고려 후기 왕사이자 무학대사의 스승으로 알려진 나옹선사가 수도했던 길을 복원한 곳이다.

총 길이는 4.2km로(약 2시간) 신성암에서 시작해 북대 미륵암까지 이어지며, 곳곳에 쉼터와 전망대가 설치돼 있어 계곡 바람을 맞으며 여유롭게 풍경을 즐길 수 있다.

가을이면 미륵암으로 향하는 길목마다 붉게 물든 단풍이 폭포와 어우러져, ‘가을 오대산의 진경’을 만날 수 있다.

설악산국립공원 비선대 계곡길은 ‘신선이 하늘로 올라간 곳’이라는 전설이 깃든 설악산 단풍의 상징적인 명소다. 지난해 가을철 설악산 탐방객 중 절반 이상이(57.3%) 이곳을 다녀갔다.

소공원에서 출발해 무명용사비, 와선대를 지나 비선대에 이르는 3.0km(왕복 약 2시간)의 탐방로이며 비선대에 누워 경치를 즐기던 ‘마고선’의 전설처럼 가을 설악의 파노라마가 펼쳐지는 곳이다.

인근의 토왕성폭포(총 높이 320m)는 국내 최대 규모의 웅장한 물줄기를 자랑한다. 권금성 케이블카를 통해 가을 단풍의 전경을 한눈에 담을 수 있으며, 신흥사에서 오르는 울산바위 탐방로는 설악의 단풍과 동해 바다가 한눈에 들어오는 또 다른 명소다.

내장산국립공원 자연사랑길(무장애탐방로)은 내장산을 대표하는 곳으로 내장산탐방지원센터에서 시작해 우화정~단풍터널길~내장사까지 이르는 2.6km(약 50분) 무장애 데크길로 조성되어 유모차나 휠체어 이용객도 편안하게 단풍을 즐길 수 있다.

탐방로 초입의 ‘단풍터널길’에는 수령 70년이 넘은 단풍나무 108그루가 줄지어 서 있어, 붉은 잎이 터널처럼 하늘을 덮는다. 길 끝에 있는 우화정은 ‘정자에 날개가 돋쳐 날아갔다’는 전설이 전해지는 곳으로, 옥빛 연못에 붉은 단풍이 비치는 풍경이 특히 아름답다.

북한산국립공원 도봉계곡길은 서울 도심과 가까워 접근성이 뛰어난 2.6km(약 90분) 탐방로이며, 도봉탐방지원센터에서 거북샘까지 이어진다.

도봉서원·우이암, 자운봉 등 역사와 지역경관이 함께 어우러진 울창한 숲과 큰 바위들이 계곡을 따라 이어져 도심 속에서도 완전한 가을 숲을 느낄 수 있다. 가을철엔 계곡 사이로 물들이는 단풍과 계곡 물소리가 어우러져 특히 시민들이 많이 찾는 길이다.

주왕산국립공원 주왕계곡길은 청송을 대표하는 명소로 거대한 기암괴석과 단풍이 어우러진 절경으로 유명하다. 상의주차장에서 출발해 대전사, 자하교, 기암, 용추폭포에 이르는 2.7km(약 60분)의 탐방로이며, 완만한 흙길로 되어있어 가족과 함께 걷기에 좋다.

탐방로 중간중간마다 굽이치는 계곡물과 암벽이 어우러지고, 붉은 단풍이 계곡 절벽에 걸쳐져 있어 장관을 이룬다. 용추폭포 인근에서는 다람쥐와 딱따구리 등 숲속 생태를 가까이에서 관찰할 수 있는 자연교실도 펼쳐져 있다.

계룡산국립공원 수통골 행복탐방로는 도심 근교에서 단풍을 즐길 수 있는 대표 산책로로, 수통골 탐방안내소에서 수통저수지에 이르는 1.0km(약 1시간)의 완만한 저지대 탐방로다.

골짜기가 길고 물이 통하는 곳이라는 의미에서 수통골을 따라 걷는 이 길은 가을이면 참나무 단풍이 어우러져 황금빛 융단을 이룬다. 이 길 끝에는 소풍공간(피크닉존)이 마련돼 있어 가족 단위 방문객이 휴식과 산책을 동시에 즐길 수 있기에 적격이다.

변산반도국립공원 내소사 전나무숲길은 오대산 월정사 숲길, 광릉수목원과 함께 우리나라 3대 전나무숲길로 꼽힌다. 일주문에서 내소사까지 1.1km(약 30분) 이어지는 길에는 400년 된 전나무들이 줄지어 서 있어, 가을에는 은행나무 및 나도밤나무와 함께 다채로운 색을 이룬다.

길 끝에 있는 내소사는 “이곳에 오면 새롭게 태어난다”는 뜻을 지닌 고찰로, 대웅보전과 괘불탱, 천년 느티나무 등 역사·문화자원이 풍부하여 자연과 문화·생태가 조화를 이루는 길로 가족 단위 가을 산책지로 인기가 높다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “이번에 선정된 7개의 국립공원 가을길은 가을 단풍뿐 아니라 역사와 생태, 문화가 어우러진 탐방로”라며, “가족과 함께 걸으며 자연이 주는 계절의 변화와 자연이 주는 소중한 가치를 함께 느껴보길 바란다”라고 말했다.