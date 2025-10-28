연체율 0.93%…전분기 대비 0.05%P↓ “4분기도 대내외 불확실성 지속될 전망”

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 올해 3분기 당기순이익이 1617억원으로 지난해 동기보다 4.2% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 1조78억원으로 14.1% 증가했고, 영업이익은 2136억원으로 4.6% 감소했다.

카드 이용 금액과 상품채권 잔고가 증가하면서 매출은 증가했으나, 금융비용과 대손비용도 커지면서 당기순이익은 감소했다.

9월 말 기준 1개월 이상 연체율은 0.93%로 전 분기 대비 0.05%포인트(P) 하락했다.

삼성카드의 총 취급고는 45조6304억원으로 전년동기 대비 8.6% 증가했다. 이 중 카드사업 취급고는 8.5% 증가한 45조5143억원이다. 부문별로는 ▷신용판매(일시불·할부) 41조2357억원 ▷금융부문(장·단기 카드대출) 4조2786억원 ▷할부리스 1161억원이다.

삼성카드는 “4분기에도 대내외 불확실성이 지속되고 카드업계 환경이 녹록지 않을 것으로 예상된다”면서 “플랫폼, 데이터, 인공지능(AI) 등 미래 성장을 위한 노력을 계속할 계획”이라고 말했다.