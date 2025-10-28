국내 최초 액침냉각 시장 진출 SK엔무브, 글로벌 진출 기회 적극 모색

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK엔무브가 미국 액침냉각 엔무브 GRC와 초대형 인공지능(AI) 데이터센터용 액침냉각 설루션 개발에 나선다고 28일 밝혔다.

SK엔무브는 지난 27일 LG전자, GRC와 이같은 내용의 3자 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 행사에는 남재인 SK엔무브 Green성장본부장과 이재성 LG전자 ES사업본부장, 피터 폴린 GRC CEO 등이 참석했다.

3사는 각사 기술을 결집해 초대형 데이터센터에 최적화된 맞춤형 액침냉각 설루션을 공동 개발하고 실제 환경에서 실증까지 진행하기로 했다. SK엔무브는 액침냉각 플루이드를, LG전자는 냉각 시스템을, GRC는 액침냉각 탱크를 각각 담당한다.

이번 협약은 AI 시대에 필수적인 데이터센터 인프라 수요가 커지고 있는 상황에 맞춰 이뤄졌다. 특히 액침냉각은 열이 발생하는 전자기기를 특수 냉각 플루이드에 담아 냉각하는 기술로, 전력 절감 효과가 크다. SK엔무브는 고급 윤활기유 및 프리미엄 윤활유 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 이번 협력에서도 핵심적인 역할을 한다는 계획이다.

앞서 SK엔무브는 GRC에 전략적 투자를 통해 국내 최초로 액침냉각 시장에 진출했으며 SK텔레콤, 한화에어로스페이스 등에 액침냉각 플루이드를 공급했다. 최근에는 SK온과 전기차 배터리 열관리 분야로도 진출했다.

3사는 글로벌 비즈니스 기회도 적극적으로 모색할 계획이다. LG전자는 초대형 냉방기 칠러부터 상업용 시스템 에어컨, 가정용 에어컨까지 다양한 공간에 최적화된 라인업을 갖추고 있다. GRC는 2009년 업계 최초로 액침냉각 설루션을 상용화해 글로벌 IT 기업들과 협력하고 있다.

남재인 SK엔무브 Green 성장본부장은 “액침냉각 기술력과 냉각 시장 경험을 갖춘 세 회사가 각사 강점을 효과적으로 결합함으로써 글로벌 데이터센터 액침냉각 시장에서 경쟁력을 더욱 높일 것으로 기대된다”며 “혁신적인 설루션과 전략적 파트너십을 바탕으로 냉각 시장의 성장과 변화를 선도하겠다”고 밝혔다.

이재성 LG전자 ES사업본부장은 “AI 데이터센터의 핵심 과제인 에너지 효율과 냉각 성능을 극대화하기 위해 이번 협업을 추진하게 됐다”며 “차별화된 냉각 설루션으로 AI 데이터산업의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.