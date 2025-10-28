오염물질 배출하지 않고 충전 속도 빨라 SK이노 액화수소 생산으로 수소모빌리티 생태계 구축

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션은 28~31일까지 경주 예술의전당에서 열리는 ‘APEC CEO 서밋 2025’ 행사 참가자들을 위한 셔틀버스 20대를 수소버스로 지원한다고 28일 밝혔다.

APEC CEO 서밋은 APEC 정상회의 일환으로 개최되는 아시아태평양 지역 최대 규모의 연례 비즈니스 포럼이다. 세계 산업을 이끄는 글로벌 기업 CEO와 학계 전문가, 정부 대표단 등 1000여명이 참가해 글로벌 경제 현안과 미래를 논의한다.

SK이노베이션은 행사 기간 세계 각국 참가자들이 머무를 부산, 포항, 경주 등 경상권 지역과 경주 예술의 전당을 오가는 수소 셔틀버스를 운행해 이동 편의성을 높일 예정이다.

SK이노베이션은 이번 수소버스 지원으로 국내 수소 모빌리티 생태계 우수성을 적극 홍보한다는 계획이다. 각국 글로벌 리더들에게 오염물질 배출이 없는 수소버스의 친환경성을 알리고, 안정적인 승차감과 적은 소음 등 차별화된 경험을 제공할 예정이다. 버스 외관에는 APEC CEO 서밋에 대한 래핑 광고를 적용한다.

수소버스는 운행 과정에서 오염물질을 전혀 배출하지 않고, 미세먼지 정화 기능이 있어 대기환경 개선에 이바지하다. 또 전기버스 대비 충전 속도가 더 빠르고, 1회 충전 시 주행거리도 길어 장거리 운행에 적합하다는 장점이 있다.

SK이노베이션은 지난해 5월 인천 액화수소플랜트를 준공해 액화수소를 생산하고 있다. 이후 지자체와 운수사 등과 협력, 전국에 구축한 액화수소 충전소를 통해 수소버스에 연료를 안정적으로 공급하고 있다.

SK이노베이션 관계자는 “글로벌 리더들이 참석하는 APEC 행사가 성공적으로 개최될 수 있도록 회사가 적극 지원하는 것은 물론 대한민국 수소 모빌리티 생태계의 친환경성과 우수성을 많은 참가자들에게 알릴 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.