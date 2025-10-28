5~10월 AI 기반 검색광고 PoC 진행 전년동기比 광고노출수 3.1배, 클릭수 2.3배 각각 증가 ‘헬로맥스’ 협업으로 광고 투자 대비 수익률 713% 기록 다양한 제품군서 AI 검색광고 확대 적용

[헤럴드경제=박지영 기자] HSAD가 AI(인공지능)를 검색광고 영역에 본격 도입하며 광고 효율과 광고주 매출을 대폭 끌어올렸다고 28일 밝혔다. 디지털 광고 운영의 한계를 넘어서는 ‘AI 기반 검색광고’ 모델로, 새로운 전환점을 제시했다.

HSAD는 검색광고 운영 과정에서 발생하는 방대한 데이터 분석과 실시간 의사결정의 한계를 극복하기 위해 지난 5월부터 10월까지 약 6개월간 D2C(Direct to Consumer) 비즈니스 광고주의 주요 제품을 대상으로 AI 기반 검색광고 PoC(Proof of Concept·효과 검증)를 진행했다.

그 결과 전년 동기 대비 광고 노출 수는 3.1배, 클릭 수는 2.3배 증가했으며 클릭당 비용(CPC)은 34% 절감됐다.

특히 실질적인 마케팅 지표에서도 성과가 두드러졌다. 구매 건수는 11배 이상, 매출은 2.4배 상승했고, 광고 투자 대비 수익률(ROAS)은 713%에 달했다. AI 도입이 단순한 운영 효율화를 넘어 실제 매출 성장으로 이어진 셈이다.

이번 성과는 HSAD가 다년간 축적한 브랜드 인사이트와 AI를 전략적으로 결합한 결과다. HSAD는 ‘오케스트레이터(Orchestrator)’로서 브랜드 전략 수립부터 캠페인 방향까지 전 과정을 통합적으로 이끌었다.

이번 프로젝트에는 지브라브라더스의 AI 에이전트 ‘헬로맥스(hello MAX)’가 참여해 실시간 데이터 분석과 광고 운영 최적화를 자동으로 수행하며 시너지를 냈다.

‘헬로맥스’는 대규모 언어모델(LLM)을 활용해 입찰가·키워드·광고 문구를 실시간으로 자동 조정하고, 학습 단계에 따라 목표를 유연하게 변경하는 AI 솔루션이다.

HSAD는 이번 성과를 바탕으로 다양한 제품군에 AI 검색광고 체계를 확대 적용할 계획이다.

윤정민 HSAD 오디언스전략담당 위원은 “이번 프로젝트는 AI와 사람, 전략이 유기적으로 결합된 새로운 검색광고 모델의 첫 사례”라며 “앞으로도 브랜드 전략을 중심으로 AI를 설계·감독·연결해 광고 마케팅의 새로운 패러다임을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.