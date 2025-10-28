아사히 보도…日총리 30일 방한해 회담 다카이치 “한국 김, 드라마 좋아” 야스쿠니신사 참배도 보류

[헤럴드경제=김수한 기자] 한국과 일본 정부가 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 첫 정상회담을 오는 30일에 개최하는 방안을 조율하고 있다고 일본 아사히신문이 28일 보도했다.

보도에 따르면 다카이치 총리는 경주에서 31일 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 30일 한국을 방문해 이 대통령과 정상회담을 할 것으로 전망된다.

아사히는 “국제 정세 엄중함이 더해지는 상황에서 양 정상은 개선 기조에 있는 한일관계를 유지하고자 하는 생각이 있는 것으로 보여 어떤 대화가 오갈지 주목된다”고 전했다.

앞서 이 대통령은 다카이치 총리가 지난 21일 취임하자 페이스북을 통해 “다가오는 APEC 정상회의가 개최되는 경주에서 직접 뵙고 건설적 대화를 나눌 수 있기를 고대한다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 21일부터 1박 2일 일정으로 일본을 방문해 이치카와 게이이치 신임 국가안전보장국장, 아소 다로·스가 요시히데 전 총리와 만났다.

당시 위 실장은 “셔틀 외교를 지속해 상호 관계 발전에 공헌하고자 한다”고 설명했다.

지난 집권 자민당 총재 선거에서 ‘킹메이커’ 역할을 했던 아소 전 총리는 “한일관계에서 역할을 다해 갈 것”이라는 반응을 보였다고 아사히가 전했다.

강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리도 취임 이후 한일 협력을 중시하는 태도를 나타내고 있어 이번 회담에서도 한일관계 중요성을 강조할 것으로 보인다고 신문은 예상했다.

그는 21일 취임 기자회견에서 한국 김, 화장품, 드라마를 좋아한다면서 “이 대통령을 만날 기회를 만들기를 기대한다”고 말했다.

다카이치 총리는 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해왔다.

하지만 이달 17∼19일 진행된 가을 예대제(例大祭·제사) 기간에는 참배를 보류했고, 이는 한국·중국과 관계를 고려했기 때문으로 알려졌다.

이 대통령은 오는 29일 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하고, 내달 1일에는 시진핑 중국 국가주석과 대좌한다.

한일 정상회담이 예정된 30일에는 부산에서 미중 정상회담이 열린다.