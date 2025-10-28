삼청동, 창신소담, 옥인동, 신영동 공영주차장까지 차례로 준공하고 민간 주차장 개방까지 더해 총 586면 확보... 창신소담 공영주차장 및 복합시설은 지하 5층~지상 3층, 176면의 주차 공간과 공공도서관, 청소년문화의집 포함

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 창신·숭인동 주민들의 오랜 바람이던 주차난과 여가 공간 부족 문제를 ‘창신소담 공영주차장 및 복합시설’로 해결한다.

구는 10월 30일 창신동에서 준공식을 열고, 주민과 청소년이 함께 이용할 수 있는 생활문화 거점의 완공을 기념한다.

올해 5월 삼청제1공영주차장 개장을 시작으로 내년 상반기까지 창신소담·옥인동·신영동 공영주차장 준공을 더해 총 458면의 주차 공간을 조성할 계획이다. 2022년 10월 이후 민간 주차장 11개소와도 협약을 맺어 128면을 마련했으며, 이를 포함하면 총 586면의 신규 주차 공간을 확보하는 셈이다.

2018년 10월 착수해 7년간 공사를 진행한 창신소담 공영주차장 및 복합시설(창신동 641번지)은 지하 5층~지상 3층, 연면적 7921㎡ 규모로 176면의 주차 공간과 공공도서관, 청소년문화의집을 갖췄다.

특히 청소년문화의집은 코인노래방, 춤연습실, 밴드실, 한옥 정서 체험 공간 등을 제공해 청소년의 창의적인 활동을 폭넓게 지원할 전망이다.

준공식은 오후 3시부터 정문헌 구청장과 지역 주민 100여 명이 참석한 가운데 테이프 커팅, 사업 경과 보고, 시설 관람 순으로 이어질 예정이다.

종로구는 2025년 5월 삼청제1공영주차장 개장으로 주차난 해소에 속도를 냈다. 지하 2층, 연면적 5706㎡ 규모의 삼청제1공영주차장(삼청동 25-1 외 1필지)은 주차 공간을 178면이나 갖춰 삼청동과 북촌 일대 주차난을 크게 완화하고 소방차 진입로 확보로 안전성도 강화했다는 평을 받는다.

12월에는 옥인동 47-16 외 4필지에 지하 4층~지상 2층, 연면적 4732㎡ 규모의 공영주차장과 체육시설이 들어선다. 주민들이 체육활동과 여가를 한 자리에서 즐길 수 있도록 90면의 주차 공간과 스크린파크 골프장, 다목적실, 옥상 소운동장 등 생활밀착형 시설로 설계했다.

종로구는 2026년 상반기 준공을 목표로 신영동 219-11 부지에도 공영주차장과 주민편의시설을 짓는다. 지하 1층, 지상 2층 규모로 14면 주차 공간과 커뮤니티 시설로 구성했다. 좁은 골목길에서 발생하는 주차난과 생활 불편을 해소하고, 주민 간 소통과 교류를 촉진하는 열린 공간으로 조성할 계획이다.

정문헌 구청장은 “창신소담 공영주차장 및 복합시설은 주차장뿐만 아니라 주민의 여가와 배움, 청소년 문화 활동을 한데 담은 복합문화공간”이라며 “앞으로도 종로 곳곳의 활용 가능한 부지와 지하 공간을 적극적으로 발굴해 주민들의 일상이 조금 더 편해지고 행복해질 수 있는 변화를 만들겠다”고 밝혔다.