전북은행 거래금액 1252억원 가장 많아 강민국 의원 “검은돈 세탁 조사해야”

[헤럴드경제=김현일 기자] 국내 은행의 캄보디아 현지법인들이 ‘캄보디아 범죄 배후’로 지목된 프린스 그룹(Prince Group)에 이자만 14억5000만원을 지급한 것으로 나타났다.

전북은행이 거래 규모가 가장 컸고, 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹(Huione Group)과도 유일하게 거래한 은행으로 나타났다.

27일 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5400만원을 지급했다.

전북은행이 7억870만원으로 가장 많았으며, 국민은행(6억7300만원), 신한은행(6100만원), 우리은행(1100만원) 등 순이었다.

현재 이들 은행에는 프린스 그룹 자금 911억7500만원이 예치돼 있으며 국제 제재에 따라 은행들이 자체 동결한 상태다.

프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액도 당초 금감원에서 파악한 수준(1970억4500만원)보다 늘어난 2146억8600만원으로 집계됐다.

이 중 전북은행이 1252억800만원으로 절반 이상을 차지했으며, 국민은행 707억8800만원, 신한은행 77억900만원, 우리은행 70억2100만원, IM뱅크 39억6000만원(해외 송금) 순이었다.

전북은행은 또 후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건도 보유 중인 것으로 확인됐다. 당좌예금은 수표·어음을 발행해 대금을 결제하는 요구불예금으로, 후이원 그룹의 잔액은 현재 10만원이었다.

다만 입출금이 자유로운 구조상 지난 7년간 거래 규모는 확인되지 않았다.

국내 은행의 캄보디아 현지법인들이 범죄 연루 조직의 ‘검은 돈’ 세탁 통로로 활용됐을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 나온다.

특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 가운데 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점도 주목된다. 전북은행은 고팍스의 인증계좌 제휴 은행이다.

강민국 의원은 “우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다”며 “캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다”고 말했다.

금융당국은 해당 가상자산거래소와 관련 의혹에 대한 조사 방침을 밝혔다.

이찬진 금감원장은 이날 국회 종합국정감사에서 ‘가상자산거래소에 대한 철저한 조사가 필요하다’는 강 의원 질의에 “곧바로 지시해 시행하겠다”고 답했다.