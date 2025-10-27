[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 27일 대학 본관 접견실에서 스위스 KISSsoft사로부터 500억 원 규모의‘2025 기계요소설계 전문 소프트웨어(KISSsoft)’를 기증받았다.

이날 경일대 RISE사업본부 MOBIX사업단 주관으로 열린 기증식에는 경일대 김성찬 교학부총장, 김현우 산학부총장과 KISSsoft사 배인호 한국총판본부장을 비롯해 경일대 산학협력단 및 RISE사업본부 등 관계자 20여명이 참석했다.

기증된 소프트웨어는 기계요소설계 전문 프로그램 ‘KISSsoft’ 평생 라이선스 100카피로, 총 500억 원 규모(개당 5억 원)에 달한다.

이번 기증은 미래 모빌리티 분야의 실무 중심 교육과 연구 역량을 강화하고 산학협력 기반의 혁신 인재를 양성하기 위한 취지로 마련됐다.

KISSsoft는 스위스 KISSsoft사가 개발한 전문 엔지니어링 소프트웨어로, 기어·샤프트·베어링 등 주요 기계 요소의 설계, 해석, 검증 및 최적화에 폭넓게 사용된다.

특히 2D·3D 형상 데이터를 CAD로 내보내거나 구조 강도 해석 등과 연동이 가능하고 실무 활용도가 높아 전 세계 4,000개 이상의 기업과 연구 기관이 사용하는 업계 표준 툴이다.

이번 기증을 통해 경일대는 기계공학 및 모빌리티 관련 학과를 중심으로 △기어박스·드라이브트레인 설계 △부품 수명 해석 △CAE 연동형 최적 설계 교육 △산학 프로젝트형 실무 실습 등 산업 현장 맞춤형 교육을 추진할 계획이다.

또 경북 8대 메가테크 산업과 연계해 첨단 설계·해석 교육 인프라를 구축, 지역 기업의 기술 경쟁력 강화와 산업 혁신 생태계 확산에도 기여할 것으로 전망된다.

김현우 산학부총장은 “이번 기증을 통해 학생들이 산업 현장 수준의 설계 역량을 습득할 수 있게 됐다”며 “경일대는 앞으로도 지역 산업과 연계한 교육·연구 생태계를 강화해 RISE사업의 실질적 성과를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.