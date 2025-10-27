[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성시(시장 정명근)는 수도권 남부의 핵심 간선축이 될 ‘화성~안성 민자고속도로’ 건설 사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자사업 적격성 조사를 통과함에 따라 본격 추진된다고 밝혔다.

총사업비 약 2조 원이 투입되는 이번 사업은 2030년 착공해 2035년 개통을 목표로 하고 있다. 이번 고속도로는 화성시 양감면에서 시작해 평택시, 용인시를 거쳐 안성시 일죽면까지 연결되는 총연장 45.3km 구간으로, 왕복 4~6차로 규모로 조성된다.

화성시는 이 노선이 남부권의 교통 여건을 획기적으로 개선하고, 지역 발전의 중대한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 양감면, 정남면, 향남읍 등 화성 남부 전역의 광역교통망이 대폭 확충됨에 따라 물류 흐름이 한층 원활해질 전망이다.

또한, 시에서 추진 중인 발안·남양 고속화도로와의 연계도 가능해지면서, 서남부 지역의 접근성과 이동 편의성이 크게 향상될 것으로 보인다.

이와 함께, 화성시는 남부와 서남부를 아우르는 균형발전축을 구축하고, 기업 유치와 정주 여건 개선에도 박차를 가할 계획이다. 장기적으로는 시 전역을 연결하는 내부순환도로망의 완성도 역시 한층 높아질 것으로 기대된다.

이번 민자고속도로는 평택·용인·이천 등 인근 반도체 및 첨단 소재·부품·장비 산업 거점과의 접근성을 높여 관련 산업의 경쟁력을 강화하고, 기업 투자 여건 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

수도권과 경기 남부권, 중부내륙을 연결하는 교통 인프라가 확충됨에 따라 출퇴근 여건 개선, 생활권 확장, 지역 간 균형발전 등 다양한 파급효과도 기대된다.

정명근 화성특례시장은 “화성~안성 민자고속도로는 우리 시가 수도권 남부 교통 중심지로 도약하는 데 핵심적인 역할을 할 것”이라며, “화성 서남부권의 발전을 견인할 중대한 인프라인 만큼, 국토교통부와 긴밀히 협력해 후속 행정 절차가 신속히 이뤄질 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.