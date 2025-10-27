中 여성 블로거 온라인에서 주장 “식사 끝나지도 않았는데 젓가락 뺏어”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본 고베시의 한 유명 식당을 찾은 중국인 관광객이 업주로부터 노출이 심하다는 핀잔을 듣는 등 차별을 당했다는 주장이 제기됐다. 온라인 상에 이러한 폭로 글이 퍼지면서 중국 누리꾼들이 함께 분노했다.

27일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 지난 8월 하순 일본 여행을 하고 돌아온 한 중국인 여성 블로거 A 씨는 중국 소셜미디어(SNS)를 통해 일본 고베시에 있는 유명 태국 음식점 ‘반타이 마켓’에서 이처럼 부당한 대우를 받았다는 취지의 글을 올렸다. 이후 해당 글에 ‘좋아요’가 2100개 이상 달리는 등 관심이 집중됐다.

당시 친구와 함께 해당 식당에 들어간 A씨는 업주로부터 ‘여름은 끝났어요. 더이상 발가벗고 돌아다닐 필요가 없어요’라는 무례한 말을 들었다고 한다.

A씨 등은 스포츠 조끼와 헐렁한 바지를 입었을 뿐 완전 정상적인 옷차림이었다고 했다.

상황은 거기서 끝나지 않았다. 이들이 식사를 다 마치지 않았는데도 식당 직원이 다가와 거칠게 젓가락을 뺏고 접시를 치우고 남은 음식을 몽땅 가져가 버렸다. 이 과정에서 식당 직원은 손님에게 식사를 다 먹었는 지 묻지도 않았다고 A씨는 주장했다.

계산대에서 A씨가 음식 값이 얼마인 지 묻자 식당 직원은 마치 직접 살펴 보라는 듯 컴퓨터 화면을 힐끔 쳐다볼 뿐이었다.

A씨가 뒤늦게 구글에서 해당 음식점의 후기를 검색하자 자신처럼 차별을 경험했다는 글들이 적지 않았다. 그는 “부정적인 평가가 너무 많아서 깜짝 놀랐다”고 했다. 후기에는 “향수를 뿌렸다는 이유로 식당에서 쫓겨났다” “일본인 친구와 갔을 때는 ‘매우 열성을 보이던’ 그 직원은 중국말을 듣자 마자 태도를 적대적으로 바꿨다” 등 불만 글이 이어졌다.

해당 게시물이 퍼지자 중국 SNS에선 “옷차림 지적을 받았을 때 나왔어야만 했다. 왜 돈 내고 음식 먹으면서 굴욕을 참나” 등 공분이 쏟아졌다.

게시물을 접한 일본 누리꾼들 조차 “그 직원 진짜 무례하다. 오랫동안 평판이 안 좋았던 사람이다” “옷 때문이 아니라 중국인이란 걸 안 순간부터 태도가 바뀐 거다” “차별은 국가 이미지만 손상시킬 뿐. 그 사업이 관광객에 달려있다는 걸 모르나보다” 등 비판을 이었다.