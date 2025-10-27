[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 25일 신갈오거리 일원 신갈천에서 열린 ‘2025 신갈오거리 도시재생 거리예술축제’에 시민 2만여 명이 참여해 거리예술축제를 즐겼다고 27일 밝혔다.

올해로 세 번째를 맞은 이번 축제는 용인특례시가 주최하고, 용인문화재단과 신갈도시재생현장지원센터가 주관했으며, 용인대학교 문화예술대학원 거리예술공연학과가 협력해 진행됐다.

‘오! 거리에서 다시, 함께’를 슬로건으로 내건 이번 행사는 신갈오거리 도시재생 활성화사업의 일환으로 추진됐다.

올해는 단순한 거리공연을 넘어 도시재생의 현장을 예술 무대로 꾸며 시민과 예술이 함께 어우러지는 참여형 거리예술축제로 발전했다.

국내외 주요 거리예술축제에서 활약한 전문 공연팀이 신갈오거리를 예술공간으로 탈바꿈시키며 다양한 퍼포먼스를 선보였다. 또한 지역 상인, 청소년, 대학, 예술단체, 마을공동체가 함께 참여해 도시재생의 의미를 시민과 함께 나눴다.

축제에는 ▷지역 상인이 직접 운영한 먹거리 부스 ▷신갈고등학교와 신갈청소년문화의집 청소년 공연 ▷용인대 국악과의 전통예술 무대 ▷마을공동체 ‘신갈임당’과 ‘갈내마을도슨트’의 ESG 체험활동 ▷‘국악인사이드’의 사자탈 공연 ▷어반스케치 스마트 전시 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

축제 현장에서는 가수 존박의 축하공연, 창작중심 단디의 ‘도시 꽃’, 유상통 프로젝트의 ‘싸운드 써커스’, 수직(Suzik)의 ‘FORCE’, 팀클라운의 ‘경상도 버블’ 등 다채로운 공연이 펼쳐져 시민들의 큰 호응을 얻었다.

또한, 용인문화재단의 ‘아트러너’ 체험 프로그램과 ‘아임버스커’ 아티스트 거리공연, 어린이날다사회적협동조합이 함께한 시민참여형 예술 프로그램이 행사장 곳곳에서 펼쳐져 축제 분위기를 한층 더했다.

이번 축제는 다회용기 1만 개를 사용하며 1회용품 없는 친환경 축제로 운영돼 지속가능한 행사 운영의 모범사례로 평가받았다.

이상일 시장은 영상 축사를 통해 “축제를 즐기며 행복한 시간 보내시길 바라며, 신갈동 주민과 상인 여러분께 감사의 인사를 드린다”며 “이 자리에 함께한 모든 시민의 건강과 행복을 기원한다”고 말했다.

한편, 시는 2020년 국토교통부의 도시재생사업 공모에서 선정돼 확보한 553억원을 투입해 신갈오거리 도시재생사업을 진행하고 있다.