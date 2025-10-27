명지6유치원·명지6초·명지4중 중앙투자심사 통과

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청은 명지국제신도시 2단계 첫 학교인 가칭 ‘명지6유치원’과 ‘명지6초등학교’, ‘명지4중학교’의 설립계획이 교육부 중앙투자심사를 최종 통과했다고 27일 밝혔다.

부산시교육청은 명지국제신도시 2단계 입주 시기에 맞춰 학생을 적기에 배치하고 교육 공백이 발생하지 않도록 각급 학교 설립을 추진해왔다.

이번 ‘2025년 정기 4차 중앙투자심사’ 통과로 명지6유치원은 부지 4977㎡에 특수 2학급을 포함한 18학급 규모로, 명지6초등학교는 부지 1만 6738㎡에 특수 2학급을 포함한 44학급 규모로, 명지4중학교는 부지 1만 3267㎡에 특수 1학급을 포함한 25학급 규모로 각각 신축된다.

세 학교는 모두 2029년 3월 개교할 예정이다.

명지국제신도시는 동북아 중심 국제업무 신도시 건설과 쾌적한 정주환경 조성을 목표로 총 2만8602세대, 수용인구 약 7만5986명 규모로 조성되고 있다.

신도시는 1단계와 2단계로 구분되어 개발 중이다.

1단계 지역에는 2015년부터 1만6775세대가 입주했으며, 현재 유치원 6개원, 초등학교 5개교, 중학교 2개교, 고등학교 2개교가 운영 중이다.

2단계 지역은 총 9989세대를 대상으로 개발 중이며, 2029년 첫 입주가 시작될 예정이다.

김석준 부산광역시교육감은 “명지국제신도시 2단계의 첫 입주가 2029년부터 시작됨에 따라 학생들이 학교 부족으로 불편을 겪지 않도록 신속히 설립을 준비해 왔다”며 “지역 학생들에게 양질의 교육 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.