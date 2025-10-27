AI × K-컬처, 한류 미래를 설계하다 28일 정동1928컨퍼런스룸 심포지엄 공영방송과 한류산업 새미래 집중모색 이경전 교수 “새 공공 커뮤니케이션을” 두번째 주제발표, 김정환 박사가 맡아 김 박사 “한류팩토리 KBS 4모델 제시” 한국AI서비스학회 등 주최로 열띤토론

[헤럴드경제=김영상 기자] “공영방송과 한류 산업은 인공지능(AI)을 통해 전세계 시청자와 상호작용하는 새로운 공공 커뮤니케이션 구조를 만들어야 한다.”(이경전 경희대학교 교수)

“KBS의 디지털 트랜스포메이션은 기술의 혁신이 아니라 공익의 혁신이며, AI로 공익을 설계하고 한류를 통해 한국의 공공문화를 세계로 확산시키는 한류 팩토리, KBS가 돼야 한다.”(김정환 박사ㆍKBS PD)

AI 기술 진화로 미디어 제작, 편성, 유통 방식에서의 새 패러다임 전환을 요구하고 있는 가운데, 향후 공영방송은 어떤 역할을 해야 하며 AI는 한류의 지속가능한 발전에 어떤 가능성을 열 수 있는지 토론하고 공유하는 심포지엄이 열린다. 바로 ‘AI와 한류: AI × K-CULTURE, 한류의 미래를 설계하다’ 심포지엄이다. 이는 10월 28일 오후 4시 정동 1928 아트센터 컨퍼런스룸에서 개최된다.

이번 행사는 한국AI서비스학회, 한국여성커뮤니케이션학회, 한국정보처리학회가 공동 주최하고, 디지털포용미래위원회가 주관한다. 주최 측은 “심포지엄을 통해 AI 시대의 미디어 혁신과 공영방송의 역할, 그리고 K-콘텐츠의 글로벌 확산 전략을 심층적으로 다룰 예정”이라고 했다.

첫번째 기조 발제는 이경전 경희대 교수가 맡는다. 그는 ‘AI와 미디어의 미래’ 주제 발표를 통해 AI는 미디어의 기술이자, 관계를 재설계하는 기술이라는 점을 역설한다.

이 교수는 행사에 앞서 27일 배포한 보도자료를 통해 “미국 NBC가 2024 파리올림픽에서 700만 건의 On-Demand 하이라이트를 생성 AI로 자동 제작ㆍ배포한 사례를 통해, AI가 전통 미디어의 생산성과 관계 구조를 근본적으로 바꾸고 있음을 강조할 예정”이라고 했다. 또 조선일보가 국내 AI 기업 업스테이지(Upstage)와 협력해 모든 기사를 영어로 실시간 번역ㆍ배포하는 시도를 소개하며, AI가 언어의 장벽을 허물고 미디어를 글로벌 커뮤니케이션 네트워크로 확장시키는 역할을 하고 있음을 강조할 계획이다. 이 교수는 “텍스트를 동영상으로 전환하는 오픈AI의 Sora 2는 기존 미디어 포맷을 완전히 재설계할 잠재력을 지녔다”며 “AI가 단순한 기술이 아니라 시청자와의 관계를 새롭게 설계하는 기술”이라고 설명했다.

이 교수가 제시한 AI 미디어의 철학을 구체적 실행 모델로 발전시키는 발제는 김정환 박사(KBS PD)가 맡는다. 김 박사는 ‘한류 팩토리, KBS’ 주제 발표를 통해 “KBS는 RF 기반의 국내 지향 지상파 방송사에서 AI 기반의 글로벌 공영 미디어테크 기업으로 전환해야 한다”며 AI를 공익과 결합해 한류의 지속가능한 확산을 이루는 ‘AI 공익 생태계’ 구상을 제시할 계획이다.

김 박사는 헤럴드경제와의 사전 인터뷰를 통해 이를 위해 ▷AI 공익 알고리즘화 ▷제작의 글로벌 스튜디오화 ▷플랫폼의 멀티 플랫폼화 ▷경영 효율화 및 재원 다변화 등의 구체적 방향을 제시했다.

그는 AI 공익 알고리즘화와 관련해선 “데이터와 윤리에 근거한 공익 판단 알고리즘(Public Algorithm)을 도입, 보도ㆍ시사ㆍ편성 부분에서 의제 설정을 공정성과 다양성 중심으로 수행해야 한다”며 “AI는 효율의 기술이 아니라, 공익을 번역하는 기술이기 때문”이라고 했다. 특히 김 박사는 BBC 스튜디오 모델을 넘어 KBS형 스튜디오를 구축하고 이를 중심으로 글로벌 IP 제작ㆍ유통 체계 확립할 것을 제안했다. 그는 “한류는 KBS의 사업일 뿐만 아니라, 공영방송의 사명(Mission)”이라며 제작의 글로벌 스튜디오화 당위성을 강조했다.

김 박사는 플랫폼의 멀티 플랫폼화를 위해선 “KBS가 RF 중심의 단방향 구조에서 벗어나 OTTㆍFASTㆍSNSㆍ유튜브 등 AI 기반 멀티플랫폼 네트워크로 확장돼야 하고. 추후 공익 추천 알고리즘을 통해 시청자 선택권을 넓히고 공공성을 강화해야 한다”고 했다. 그는 경영 효율화 및 재원 다변화 방법론으론 AI 기반 경영 의사결정 시스템(DSS) 도입으로 효율성을 제고하는 한편 수신료 현실화, 디지털세 전환, AI 펀드 조성 등의 재원 다원화를 통해 공익 인프라 투자를 추진해야 한다고 했다. 김 박사의 발제는 이 교수가 제시한 ‘AI 미디어의 철학’을 공영방송의 현실적 실행 전략으로 구체화한 모델로 평가된다.

송창곤 한국방송연기자노동조합 사무총장은 ‘AI 시대, 배우의 역할은 인간성과 감성의 복원’이라는 내용으로 세번째 발표를 진행한다. 송 사무총장은 AI가 콘텐츠 제작의 여러 영역에 진입하고 있지만, 배우의 감정ㆍ인간성ㆍ스토리의 깊이는 AI가 결코 대체할 수 없는 영역이라고 진단한다. 그는 “AI는 스토리를 만들 수는 있어도, 감동을 창조할 수는 없으며, 배우의 존재는 AI 시대의 마지막 감성 산업이자 한류의 인간적 얼굴(Human Face of K-Culture)”이라고 했다. 이에 그는 AI와 인간 배우가 협력하는 새로운 예술 생태계가 한국 콘텐츠의 차별화된 경쟁력이 될 것이라고 전망했다.

주최 측은 “송 사무총장의 발제는 이 교수의 ‘AI 미디어의 기술적 변화’, 김 박사의 ‘공익 기반 미디어테크 비전’에 이어, AI 시대에 인간 예술가의 감성을 통해 한류의 인간적 가치를 복원하는 ‘완성적 메시지’로 연결되는 것”이라며 “이것이 이날 심포지엄의 핵심”이라고 했다.

주제발표에 이어 종합토론도 펼쳐진다. 주제는 ‘AI 시대의 공공성과 한류의 확장’이다. 종합토론에는 ▷김진홍 교수(ICT 르네상스 위원회 위원장) ▷전용주 대표(아이윌 미디어) ▷김종하 교수(한라대학교 부총장ㆍ미디어광고콘텐츠학과 교수) ▷이경전 교수(경희대학교) ▷김정환 박사(KBS)가 참여해 ‘AI가 만드는 새로운 공공성’과 ‘공영미디어의 글로벌 경쟁력 강화’를 주제로 논의를 이어간다.

주최 측은 “심포지엄은 AI가 기술 혁신을 넘어 미디어의 철학과 공익의 구조를 재설계하는 시대에 공영방송이 AI로 공익을 번역하고, 한류로 세계와 소통하는 새로운 길을 모색하는 자리로 기획했다”며 “AI와 한류, 한류 팩토리 KBS!, 이 비전은 기술 혁신이 아니라, 공익의 미래를 설계하는 혁신이라는 공감대를 넓힐 수 있는 자리가 됐으면 좋겠다”고 했다.

