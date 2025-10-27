[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 핵심 의혹 피의자와 사적 만남을 가진 것으로 알려진 한문혁 부장검사가 맡아온 수사에 문제가 없다고 주장했다.

박상진 특별검사보는 27일 언론 브리핑에서 “(한 부장검사가) 기존 진행한 수사에 있어 어떤 문제가 있다고 판단한 바는 전혀 없다”고 밝혔다. 그러면서 “본인도 그 사실이 수사에 영향을 미친 바가 전혀 없다고 판단했기에 특검팀 합류를 결정했다고 생각한다”고 했다.

다만 박 특검보는 “특검팀은 (한 부장검사가) 계속 수사를 지휘하기엔 적절하지 않다고 판단했다”고 덧붙였다.

앞서 특검팀은 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사해 온 한 부장검사가 사건의 피의자인 이종호 전 블랙펄인베스트와 과거 술자리를 함께했단 논란이 일자 한 부장검사를 업무 배제하고 파견을 해제했다.

박 특검보는 한 부장검사가 서울중앙지검 소속으로 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사하던 지난 2021년 이 전 대표와 사적으로 만났던 정황에 대해 특검팀은 몰랐다고 설명했다. 박 특검보는 “담당 특검보 포함 수사팀 누구도 이에 대해 알지 못했다”고 주장했다.

한 부장검사는 특검팀에서 도이치모터스 주가조작 사건의 팀장으로 수사를 이끌었다.