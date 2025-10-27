[헤럴드경제=최원혁 기자] 인도의 한 남성이 불륜 관계의 연인을 찾아왔다가 연인의 가족들에게 몽둥이로 폭행당해 숨지는 사건이 발생했다.

26일(현지시간) 인도 현지언론 NDTV 등에 따르면 인도 카르나타카주 비다르 지역의 친타키 현지 경찰은 지난 21일 “한 남성이 마을에서 묶인 채 폭행당하고 있다”는 신고를 받았다.

이에 출동한 경찰은 반혼수 상태에 빠진 27세 남성 비슈누를 발견했지만 병원으로 이송돼 치료받던 중 결국 사망했다.

비슈누의 어머니 락슈미는 경찰 조사에서 아들이 기혼 여성 푸자와 1년 동안 관계를 맺어왔다고 진술했다. 푸자는 남편을 떠나 비슈누와 함께 살았고 이 관계는 푸자 가족에게도 알려졌다.

약 3개월 전 푸자가 본가가 있는 나가나팔리로 돌아가자 비슈누는 21일 푸자를 만나려고 지인 2명과 함께 해당 지역을 방문했다.

이때 비슈누를 만난 푸자의 아버지 아쇼크와 오빠 가자난이 불륜 사실을 추궁하며 그를 몽둥이로 폭행했다.

폭행 장면은 SNS를 통해 공유됐고 영상에는 몸이 묶인 채로 살려 달라고 울부짖는 비슈누를 아쇼크와 가자난이 몽둥이로 때리는 장면이 담겨 있었다.

한편 비슈누 사망 후 아쇼크와 가자난은 폭행 등 혐의로 구속됐다.