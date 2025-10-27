관상동맥 석회화와 대동맥 판막 질환 연관성 규명… “예측 지표로 활용 가능”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 포항세명기독병원(병원장 한동선)은 심장센터 서정훈 과장이 세계적인 의학 학술지 BMJ Open에 교신저자로 참여한 연구 논문을 최근 게재했다고 27일 밝혔다.

이번 연구에는 한동선 병원장을 포함한 심장센터 의료진 7명이 공동 저자로 참여했다.

연구는 지난 8월 29일 유럽심장학회(ESC) 2025)에서 먼저 발표됐으며, ‘관상동맥 칼슘과 석회화 대동맥판막질환의 발생 및 진행과의 연관성(Association between coronary artery calcium and the progression of calcific aortic valve disease)’을 주제로 10월 1일 BMJ Open에 정식 게재돼, 23일 온라인판에 출판됐다.

이번 연구는 2010년~2023년 세명기독병원에서 관상동맥 CT와 심장초음파를 받은 2,898명 환자를 대상으로 한 대규모 후향적 코호트 연구다. 연구진은 관상동맥 칼슘(CAC) 수치와 석회화 대동맥판막질환(CAVD)의 발생 및 진행 간 상관관계를 분석했다.

분석 결과, 관상동맥 칼슘 수치가 높을수록 대동맥 판막 협착이 심화되는 경향이 확인됐다.

특히 CAC 400 이상 환자는 중등도 이상의 판막 협착으로 진행될 위험이 2.5배 이상 높았다(p<0.001). 나이, 체질량지수(BMI), 초기 대동맥 판막 속도(Vmax) 또한 질환 진행에 영향을 미치는 주요 요인으로 확인됐다.

서정훈 과장은 “관상동맥 석회화가 단순한 심혈관 위험인자를 넘어 대동맥 판막 질환 진행을 예측할 수 있는 임상 지표임을 확인했다”며, “앞으로도 환자 맞춤형 심혈관 질환 예방과 조기 진단 연구를 지속하겠다”라고 밝혔다.

서 과장은 강원대 의과대학원에서 의학박사를 취득했으며, 서울대병원 수련의, 강원대병원 내과 전공의, 삼성서울병원 순환기내과 전임의를 거쳐 강원대병원 심장내과 조교수를 역임했다.

현재 심장중재시술, 협심증, 심근경색증, 고혈압, 심장판막증 등을 전문으로 진료하며, 지역 내 심부전 및 폐동맥 고혈압 환자에게도 맞춤 치료를 제공하고 있다.

한편, 세명기독병원 심장센터는 2004년 개소 후 경북 최대 규모의 심혈관 전문 센터로 성장했으며, 보건복지부 지정 ‘지역심뇌혈관질환센터’로 선정됐다.

9명의 심장내과 전문의를 중심으로 연간 10만 명 이상 외래 진료, 지난 10년간 약 2만5000 건 심혈관조영술과 6000 건 이상 관상동맥중재시술을 수행하는 등 풍부한 임상 경험을 갖추고 있다.