순방 이틀차 ‘한-아세안 정상회의’ 참석 “어려움 극복해 온 이웃…미래 함께 도모”

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일(현지시간) 한-아세안 정상회의에서 “한-아세안 관계가 ‘이웃사촌’과 같다고 생각한다”며 ‘조력자·도약대·동반자’를 골자로 한 대아세안 정책의 세 가지 비전을 제시했다.

이 대통령은 이날 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석 계기 말레이시아 쿠알라룸푸르 쿠알라룸푸르컨벤션센터(KLCC)에서 개최된 한-아세안 정상회의에서 “2029년을 바라보며 ‘포괄적 전략 동반자 관계’, 즉 CSP가 한-아세안 관계를 규정하는 구호를 넘어서서 각국 국민들에게 실질적인 혜택을 가져다 줄 수 있도록 하겠다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 먼저 우리말 ‘이웃사촌’의 의미를 언급하며 한-아세안 간 우호 관계를 재확인했다. 이 대통령은 “아세안 정상 여러분, 한국에는 ‘이웃사촌’이라는 말이 있다. 기쁠 때나 어려울 때나 함께하는 이웃은 피를 나눈 친척과도 같다는 말”이라며 “한국과 아세안은 서로를 의지하며 어려움을 함께 극복해 온 이웃”이라고 했다.

이어 이 대통령은 “지난 30여 년간 아세안과 한국의 인적 교류는 급속히 확대돼 아세안은 매년 1000만 명의 한국인이 방문하는 중요한 지역이 됐다”며 “그리고 아세안과 한국은 금융위기와 팬데믹, 자연재해 등이 닥칠 때마다 힘을 모아 위기를 극복해 온 자랑스러운 경험이 있다”고 짚었다.

또한 이 대통령은 한-아세안 관계를 “미래 발전을 함께 도모하는 이웃이기도 하다”고 규정했다. 이 대통령은 “이제 아세안은 한국의 3대 교역 대상이고, 한국은 누적 85억 불에 달하는 공적개발원조(ODA)를 통해 아세안의 미래에 투자했다”며 “한국기업들은 자동차, 철강, 전자 등에서 아세안의 산업화와 경제성장을 견인하고 있다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “정상 여러분, 이렇게 더없이 가까운 ‘이웃사촌’이 된 한국과 아세안은 작년 대화관계 수립 35주년을 맞이해 최고 단계 파트너십인 ‘포괄적 전략 동반자 관계(CSP)’를 수립했다”며 “지난 30주년 한-아세안 특별정상회의에서의 공감대를 바탕으로 한-아세안 관계 40주년인 2029년에 한-아세안 특별정상회의의 한국 개최를 준비해 나가겠다”고 선언하기도 했다.

이날 이 대통령은 ‘포괄적 전략 동반자 관계’(Comprehensive Strategic Partnership)의 앞글자를 따 ‘CSP 비전’ 세 가지를 제시했다.

이 대통령은 “첫째, 한국은 아세안의 ‘꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor)’가 되겠다. 한-아세안 연간 상호방문 1500만 명 시대를 열고 ‘사람 중심의’ 아세안 공동체 형성에 기여하겠다”며 “둘째, 한국은 아세안의 ‘성장과 혁신의 도약대(Springboard)’가 되겠다. 이제 한-아세안 간 연간 교역액 3000억 불 달성을 향해 나아가겠다”고 했다.

이어 이 대통령은 “한국은 아세안의 ‘평화와 안정의 파트너(Partner)’가 되겠다”며 “한국은 초국가범죄, 해양안보, 재난·재해 등 역내 평화와 안정 수요에 보다 적극적으로 부응함으로써 ‘회복력 있는’ 공동체 형성의 협력 기반을 확대하겠다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “제가 제시한 이 세 가지 비전은 ‘아세안 공동체 비전 2045’에서 지향하는 사람 중심의 아세안 공동체, 혁신적·역동적 아세안 공동체, 회복력 있는 아세안 공동체 비전과도 긴밀하게 연결된다”고 강조했다.

이 대통령은 또한 초국가범죄 대응을 위한 아세안 국가들의 협력도 요청했다. 이 대통령은 “최근 법집행 사각지대인 국경지역을 중심으로 스캠센터 등 조직적 범죄단지가 확산되고 있고, 안타깝게도 많은 청년들이 초국가범죄의 희생양이 되고 있다”며 “이에 한국 경찰청은 아세아나폴과의 수사 공조를 통해 조직적 범죄단지를 근절하고, 초국가범죄가 이 지역에서 더 이상 발붙일 곳이 없도록 협력을 강화해 나갈 것”이라고 했다. 이어 “아세안 각국 및 아세안 차원에서의 긴밀한 형사·사법 공조를 통한 문제 해결 또한 모색해 나가겠다”고 덧붙였다.

이에 이번 아세안 정상회의 주최국인 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 “아세안의 성장 잠재력과 한국 국력을 결합해 우리는 새 기회를 창출하는 생태계를 구축할 수 있어 포용적으로 성장할 수 있다”고 화답했다.