“국익에 여야 따로 있을 수 없어”

정청래 더불어민주당 대표가 27일 국회에서 열린 각당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 임세준 기자
정청래 더불어민주당 대표는 27일 “외교 슈퍼위크인 이번 주만이라도 여야가 정쟁을 멈추고 APEC(아시아태평양경제협력체) 성공을 위해 무정쟁 주간을 선언하고 오직 대한민국의 성공을 위해 같이 노력했으면 좋겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “저부터 솔선수범하겠다. 해야 할 말도 많고 다뤄야 할 이슈도 많지만 적어도 이번 주에는 불가피한 정책 발언만 하고 정쟁적 발언을 삼가하도록 하겠다”고 밝혔다.

그러면서도 “야당도 국익과 대한민국의 성공을 위해 조심하고 양보하는 미덕을 발휘해 주실 것을 간곡하게 요청한다”며 이같이 말했다.

정 대표는 이날 회의 모두발언에서 “아세안 정상회의에 이은 APEC 정상회의까지 대한민국 외교의 슈퍼위크가 시작됐다”며 “어제 이재명 대통령이 아세안 정상회의 참석차 말레이시아로 출국했다”고 운을 뗐다.

이어 “특히 오늘 개최되는 훈 마네트 캄보디아 총리와의 정상회담이 국민들로부터 관심을 받고 있다”며 “캄보디아 측의 요청으로 성사된 정상회담인 만큼 지금 논란이 되고 있는 보이스피싱과 온라인 사기 범죄에 공동으로 대처하기 위한 방안들이 적극 모색될 수 있기를 바라고 성과가 있기를 바란다”고 했다.

정 대표는 “외교의 최종 목표는 국익 추구”라며 “대한민국은 수출로 먹고 사는 나라다. 우리나라는 그 어느 나라보다도 대외 의존성이 높은 나라이고 그래서 외교가 그 어느 부문보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “경주 APEC 정상회의는 서로 간의 이해관계가 얽히고설킨 국제 정세 속에서 중재자의 역할을 적극적으로 해내는 대한민국의 역량이 빛을 발하는 계기가 될 것”이라고 했다.

