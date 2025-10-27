[헤럴드경제=임세준 기자] 노동진(오른쪽) 수산업협동조합중앙회 회장이 27일 오전 서울 여의도 국회 농림축삭식품해양수산위원회에서 열린 산업협동조합중앙회(수협은행 포함), 부산항만공사, 인천항만공사 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다.


