[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 부대 행사로 열리는 최고경영자(CEO) 서밋에 기조연설자로 선다.

27일 가요계에 따르면 RM은 29일 경주예술의전당에서 열리는 APEC CEO 서밋 2일 차인 오후 3시 5∼15분 약 10분에 걸쳐 ‘APEC 지역의 문화창조산업과 K-컬처의 소프트파워’를 주제로 발표한다.

구체적인 연설 내용은 알려지지 않았지만, K-팝의 지형을 넓혀온 방탄소년단의 리덜로서의 경험과 K-컬처 위상과 중요성을 담을 것으로 예상된다. 특히 영어에 유창한 만큼 RM은 이번에도 영어 연설을 할 것으로 예상된다.

APEC CEO 서밋은 21개 회원국 정상과 재계 리더가 모여 글로벌 경제 지형을 변화시키는 혁신적 산업과 새로운 트렌드를 논의하는 비즈니스 포럼이다. 올해는 ‘비욘드, 비즈니스, 브리지’(Beyond, Business, Bridge)를 주제로 열린다. K-팝 가수가 이 행사 연사로 나서는 것은 RM이 처음이다.

방탄소년단 소속사 빅히트뮤직의 모회사인 하이브는 APEC CEO 서밋의 공식 스폰서 가운데 가장 등급이 높은 다이아몬드 스폰서로 참여했다. 스폰서 기업으로 함께 하는 유일한 엔터테인먼트사다.

하이브는 공식 스폰서 자격으로 행사가 열리는 경주 예술의전당에 홍보부스를 운영해 미국, 일본, 중국, 라틴 아메리카, 인도 등 해외 거점 기반 글로벌 비즈니스를 소개한다. 산하 멀티 레이블 소속 아티스트의 성과와 K-팝 응원 문화의 상징인 응원봉도 알릴 계획이다.