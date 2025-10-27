127개 기관 공모 참여 13개 과제 선정 청년 대환대출·다중채무자 지원 등 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융산업 노사가 2018년 공동으로 설립한 금융산업공익재단이 포용금융·미래세대·일자리·지역상생 등 4대 영역에서 총 33억원 규모의 공익사업을 내년 추진한다.

27일 재단은 3개월에 걸쳐 진행한 ‘제2회 사업공모전’을 마무리하고 지난 24일 총 13개 사업을 최종 선정했다며 이같이 밝혔다. 이번 공모전은 ‘지속가능한 사회, 따뜻한 금융이 함께’를 주제로 사회적 임팩트를 창출할 수 있는 다양한 사업 아이디어를 발굴하기 위해 열렸다.

8월 한 달간 접수된 공모에는 총 127개 기관(해외사업 16건 포함)이 참여했으며 3차 심사를 거쳐 33억원 규모의 지원사업이 확정됐다. 연내 각 기관과 사업 실행계획과 예산 협의를 마무리한 후 내년 1분기 이내에 협약을 체결하고 본격적으로 사업에 착수할 예정이다.

공정한 심사를 위해 공익·금융·글로벌 등 다양한 분야의 외부 전문가를 포함한 심사위원단도 꾸렸다. 심사 과정에서는 재단의 비전 및 목적 부합도, 사업의 구체성과 실행 가능성, 사회적 파급력, 지속성 등을 종합적으로 평가했다.

재단은 사회통합과 격차 해소 등 사회문제 해결에 기여하기 위해 사업 브랜딩을 강화하고, 4대 영역별 사업 포트폴리오를 구성했다. 특히 포용금융 분야의 비중을 확대했다. 다중부채·고금리 대출로 어려움을 겪는 청년층의 대환대출 지원, 신용·재무관리 상담, 다중채무자 이자지원 및 긴급 생계비 지원 등 제도권 밖 금융소외계층을 포용하는 프로그램을 확대할 계획이다.

주완 이사장은 “이번 공모전을 통해 금융 취약계층과 제도권 지원의 사각지대에 놓인 이들을 실질적으로 지원할 수 있는 다양한 사업이 발굴됐다”며 “비영리 단체들의 창의적인 아이디어가 사회의 따뜻한 역할로 이어져 지역 곳곳에서 구체적인 변화를 만들어 낼 것으로 기대한다”고 말했다.