‘자동차 놀이터’ 콘셉트 행사 마련 자동차 인플루언서, 자동차 전문 기자 참여 다양한 체험 프로그램도 진행 “카마니아를 위한 자리 마련 계속” 강조

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 25~26일 양일간 경기 화성시 소재 한국교통안전공단 자동차안전연구원에서 진행한 ‘2025 현대 모빌리티 플레이그라운드’ 행사를 성공적으로 마쳤다고 27일 밝혔다.

현대차는 자동차 산업과 문화 발전을 도모하고, 자동차를 사랑하는 사람들이 다양한 관련 활동을 즐길 수 있도록 ‘자동차 놀이터’ 콘셉트의 커뮤니케이션 장을 마련하고자 이번 행사를 기획했다.

현장에는 자동차 인플루언서와 구독자, 자동차 동호회 회원, 자동차 전문 기자 등 약 600여명의 참가했다. 이들은 자동차라는 공통의 주제로 서로 소통하고, 특히 현대차와 제네시스의 다양한 라인업을 전시했다.

주요 프로그램으로는 ▷다양한 환경을 통해 차량의 가속 성능부터 급격한 코너링 등 차량 성능과 주행 상황을 종합적으로 경험해 볼 수 있는 ‘짐카나’ ▷아반떼 N, 아이오닉 5 N, 아이오닉 6 N 등 현대차의 고성능 차량을 전문 드라이버가 운전하는 차량에 탑승해 체험하는 ‘택시’ 프로그램이 운영됐다.

또한 ▷싼타페 적재공간에 다양한 크기의 박스를 손상 없이 가장 많이 채우는 경쟁 챌린지 ‘트렁크 테트리스’ ▷실제 피트스탑처럼 빠르게 휠을 교체해보는 ‘피트스탑 챌린지’ ▷구성된 공간 안에서 서라운드 뷰 기능을 활용해 차를 돌려 나오는 시간을 겨루는 ‘서라운드 뷰 탈출왕’ 등 참가자가 직접 참여해 즐길 수 있는 이벤트들이 마련돼 큰 호응을 얻었다. 직접 보유한 개성 넘치는 현대차를 전시하고 최고의 차량을 뽑는 ‘마이 현대 콘테스트’와 토크쇼도 진행됐다.

또한 현대차는 ▷기본 성능 점검 ▷정비 상담 ▷오일류 체크 ▷타이어 공기압 및 마모도 점검 등의 ‘비포서비스’를 제공했다. ‘현대인증중고차’ 부스를 통해 중고차 상담을 원하는 고객들에게 상담을 제공하기도 했다.

이번 행사에 참여한 고객들은 “평소 운행하던 차량 외에도 궁금했던 현대, 제네시스의 다양한 차량들을 보고, 체험해 볼 수 있어서 만족스러웠다”며, “자동차를 사랑하는 사람들과 공통의 주제로 소통하고 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있어 뜻 깊은 시간이었다”고 밝혔다.

현대차 관계자는 “자동차를 사랑하는 고객들이 직접 체험하고 소통할 수 있는 장을 마련하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 고객과 함께 즐길 수 있는 모빌리티 체험 행사를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.