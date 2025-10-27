[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성전자 주가가 27일 장중 10만원을 넘어섰다. 삼성전자 주가가 10만원을 넘어선 것은 사상 최초다.

이날 한국거래소에 따르면, 개장 직후인 9시4분 현재 삼성전자는 10만700원에 거래 중이다. 이는 전장보다 1.9%(1900원) 오른 수치다.

코스피 지수 역시 개장 직후 4000선을 넘어 역대 최초로 ‘사천피’를 돌파했다.