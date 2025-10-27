- ‘2025 이-테크 프리뷰’ 발간, R&D 성과확산 산업혁신 도모

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)은 미래 산업혁신을 이끌 유망기술을 선정한 ‘2025 이 테크 프리뷰(e-Tech Preview)’를 발간했다고 밝혔다.

이번 프리뷰에는 ▷인공지능 ▷반도체·디스플레이 ▷차세대통신 ▷첨단 모빌리티 ▷첨단 바이오 ▷첨단로봇·제조 ▷양자 등 10개 분야에서 엄선된 60개 유망기술이 수록됐다.

이-테크 프리뷰는 연구진이 향후 1~2년 내 개발 완료 예정인 기술을 조기 공개함으로써, 기업들이 선제적으로 시장 기회를 포착할 수 있도록 돕는 ETRI만의 대표적인 기술확산 프로그램이다.

이번 2025년 판에는 ▷인공지능 뉴로모픽 반도체 기술 ▷멀티모달 호기 센서 기반 비침습 폐암 조기진단 기술 ▷온디바이스 AI 플랫폼 기술 ▷지능형 악성 스크립트 분석 기술 등 산업별 패러다임 변화를 주도할 혁신 기술들이 다수 포함됐다.

각 기술은 단순한 개념 소개를 넘어 기술의 우수성, 차별성, 비즈니스 방향성, 시장 전망 등을 종합적으로 제시한다.

이를 통해 기술이전을 검토하거나 신규 사업을 모색하는 기업들에게 실질적인 의사결정 자료로 활용될 것으로 기대된다.

ETRI는 정부출연연구기관으로서 기술개발과 성과확산을 통해 기업의 새로운 사업 기회 창출과 성장을 지원하고 있다.

특히 이번 이-테크 프리뷰 발간은 연구개발 성과를 연구단계부터 사업화와 연계해 지원하는 ETRI 고유의 성과확산체계 ‘이-스탬프(e-STAMP)’의 일환으로 추진됐다.

이-스탬프는 ETRI가 산업혁신을 주도하는 연구개발과 사업화 성과로 국민의 기대에 부응하고자 마련된 체계로, R&D-사업화-기업성장을 하나로 통합한 대표 성과확산 시스템이다.

이를 통해 기업은 연구진과 긴밀히 협력하며 빠른 상용화 성과와 시장 진입을 도모할 수 있다.

ETRI는 이번에 공개되는 연구성과들이 산업계에서 폭넓게 활용되도록 기술설명회, 기업 맞춤형 상담, 투자 연계 프로그램 등을 통해 기업 지원을 지속할 계획이다.

신정혁 ETRI 사업화본부장은 “2025 이-테크 프리뷰는 기업이 미래 사업을 기획하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 든든한 나침반이 될 것”이라고 말했다.