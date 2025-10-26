[헤럴드경제=배문숙 기자]김지곤 (사)한국전력산업중소사업자협회(KEISA) 회장이 ‘경찰의 날’ 80주년을 맞아서 감사패를 수상했다.

26일 에너지전력업계에 따르면 김 회장은 지난 21일 서울 서대문구 경찰청에서 ‘경찰 80년, 국민의 안전! 새로운 시작!’을 주제로 열린 ‘제80주년 경찰의 날 기념식’에서 그동안 경찰행정발전에 기여한 공을 인정받아 감사패를 수여받았다.

KEISA는 기후에너지환경부에서 전력에너지분야 유일한 법정단체이며 김 회장은 국내 전력 에너지분야 중소중견기업 발전을 위해서 헌신적으로 노력해온 인사다.·

김 회장’은 “평소 대한민국 경찰과 경찰행정에 대한 관심이 지대하고 앞으로도 더 발전하기를 바라는 바램이 컸는데 특별한 날 이렇게 감사패까지 받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 소감을 밝혔다

이날 행사에는 이재명 대통령과 윤호중 행정안전부 장관, 권오을 국가보훈부 장관을 비롯해 주한대사·해외경찰 관계자, 국제경찰청장회의 참석을 위해 방한한 30개 해외 법 집행기관 관계자 등이 참석했다.