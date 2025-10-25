[헤럴드경제=박병국 기자] 북한이 2025 국제축구연맹(FIFA) 여자 U-17 월드컵에서 네덜란드를 5대0으로 크게 이겼다. 북한은 조별리그 3전 전승으로 16강에 올랐다.

북한은 25일(한국시간) 모로코 살레의 모하메드 Ⅵ 풋볼 아카데미에서 열린 대회 조별리그 B조 3차전에서 네덜란드에 완승을 거뒀다.

북한은 앞서 멕시코와 카메룬을 각각 2-0, 2-1로 제압했다. 네덜란드전에서 승리하면서 3연승(승점 9)을 거두고 B조 1위를 확정, 16강에 진출했다.

남은 경기 결과에 따라 북한은 A조나 D조 3위와 8강 진출을 다툰다.

북한은 지난해 대회 우승팀이다. 북한은 2연패이자 통산 4번째 우승에 도전한다.

북한은 여자축구 강국이다. 특히 여자 U-17 월드컵 최다 우승국이다.

북한은 전반 18분 리경임의 선제골로 앞서나갔다. 전반 26분 네덜란드 수비수 알리네 비렐츠가 퇴장당하자 골 폭풍을 일으켰다.

전반 35분 상대 자책골에 후반 21분 유정향, 후반 36분 리효양의 골까지 더해 4-0으로 달아났다.

여기에 후반 41분 유정향의 페널티킥 골로 대승에 마침표를 찍었다.

한편, 2차전까지 1무 1패(승점 1)를 기록해 E조 최하위로 처진 한국은 이날 오후 10시 콜롬비아와 조별리그 최종전에서 16강 진출에 도전한다.